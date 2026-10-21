Reprodução Instagram Ney Matogrosso conta que Xuxa pediu desculpas após polêmica sobre comparação

Ney Matogrosso revelou que procurou Xuxa Meneghel para esclarecer o desentendimento entre os dois após uma declaração da apresentadora gerar repercussão pública. Em entrevista ao "TV Fama", da RedeTV!, o cantor contou que a conversa foi positiva e que ambos conseguiram resolver o mal-estar.

“Eu procurei ela, e a gente conversou. Foi ótimo. Eu não tinha nada contra a Xuxa, e ela também não tinha nada contra mim. Eu disse: ‘Xuxa, vamos esclarecer isso?”, relatou o artista. Segundo Ney, a apresentadora reconheceu que exagerou ao falar sobre o assunto e pediu desculpas pela situação.

“Ela disse: ‘Ai, Ney, você me desculpa, eu falo demais’. Eu disse que não tinha problema, mas que as pessoas estavam achando que a gente está em guerra. Eu não estava em guerra com ela, nem ela comigo. Pronto, já resolvemos tudo”, concluiu o cantor.

Relembre a polêmica

O desentendimento começou em agosto, quando Xuxa participou do "Domingão com Huck", da TV Globo, e comentou as críticas aos figurinos usados no espetáculo "O Último Voo da Nave". Na ocasião, a apresentadora, que tem 63 anos, afirmou que enfrentava julgamentos relacionados à idade e comparou a reação do público à sua aparência com a recepção dada a Ney Matogrosso, conhecido por suas apresentações com roupas que deixam o corpo à mostra.

“Não é uma crítica porque eu amo o Ney Matogrosso de paixão, mas a gente vê o Ney com as mesmas roupas, o corpo à mostra, dançando, ninguém fala nada, porque a imagem dele é de homem. A minha imagem é a de uma mulher de 63 anos”, argumentou Xuxa ao falar sobre o que considerava uma diferença de tratamento entre homens e mulheres.

A comparação incomodou o cantor, que comentou o episódio em entrevista à Folha de S.Paulo. Na ocasião, Ney afirmou que teve a impressão de que a apresentadora estava transferindo para ele as críticas que recebia. “Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa, sabe?”, declarou.

Na mesma entrevista, o artista deixou claro que não pretendia prolongar a discussão publicamente. Embora tenha considerado inadequada a forma como Xuxa utilizou sua imagem para sustentar o argumento, preferiu não detalhar suas críticas.



