Reprodução Instagram Teleton 2026 anuncia lista de famosos e prepara maratona de mais de 24 horas





A 29ª edição do Teleton já tem uma lista de artistas confirmados para a maratona solidária, que será realizada nos dias 6 e 7 de novembro, no SBT. Entre os destaques estão Xuxa Meneghel, Angélica, Eliana, Maisa e Patricia Abravanel, além de nomes da música brasileira que participarão da programação em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

A transmissão terá início às 22h30 de sexta-feira (6) e contará com mais de 24 horas de programação ao vivo. Também estão confirmados Celso Portiolli, Daniel, Tiago Abravanel, João Guilherme, Dedé Santana, Sonia Abrão, Gloria Vanique, Cynthia Benini e Beto Marden, entre outros convidados. Cariúcha, que atualmente apresenta o “Superpop”, na RedeTV!, também retornará à emissora para participar do evento.

Artistas da música também participam da maratona

O time de convidados inclui artistas de diferentes gêneros musicais. Entre os nomes anunciados estão Ana Castela, Gustavo Mioto, Matheus & Kauan, Melody, Mumuzinho, Péricles, Nattan, Luiza Possi, Manu Bahtidão, Priscilla, Priscila Senna, Yasmin Santos e Aline Barros, além de Filho do Piseiro, Léo Foguete, Léo & Raphael e Gustavo Moura & Rafael.

As apresentações e participações serão distribuídas ao longo da programação, que também contará com a presença da família Abravanel. Eliana e Maisa atuarão como madrinhas da campanha, enquanto Celso Portiolli e Daniel serão os padrinhos. Virginia Fonseca, por sua vez, participará como embaixadora do Teleton.

Teleton 2026 quer arrecadar R$ 30 milhões

Com o tema “E você? O que te move?”, a campanha deste ano estabeleceu a meta de arrecadar R$ 30 milhões para contribuir com a ampliação dos atendimentos oferecidos pela AACD. O lançamento da edição ocorreu nesta última terça-feira (20), durante uma coletiva de imprensa com a participação de Íris Abravanel, Celso Portiolli e representantes da instituição.

Durante o encontro, Íris relembrou a origem da iniciativa, que começou a ser discutida após uma visita da apresentadora Hebe Camargo à sua casa. Segundo ela, a comunicadora apresentou a proposta ao empresário Silvio Santos, que apoiou o projeto. A primeira edição do Teleton brasileiro foi realizada em 1998.

A empresária também destacou a importância da mobilização para ajudar pessoas atendidas pela instituição e demonstrou confiança no alcance da meta. Celso Portiolli, por sua vez, ressaltou o papel da solidariedade na campanha e afirmou que a união do público é fundamental para ampliar os resultados da iniciativa.

O valor arrecadado será destinado à AACD, instituição que oferece atendimento especializado a pessoas com deficiência física. A maratona busca mobilizar artistas, empresas e telespectadores de todo o país para contribuir com a continuidade e a expansão desse trabalho.





