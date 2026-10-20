Reprodução Instagram Leandro Soares relembra história de amor com Lua Blanco após morte da atriz

Leandro Soares prestou uma homenagem emocionante à atriz Lua Blanco, que morreu aos 39 anos, no último domingo (18), em decorrência de complicações de um câncer. Em uma publicação nas redes sociais, o ator, autor e roteirista relembrou os momentos vividos ao lado da companheira, com quem mantinha um relacionamento desde 2016, e declarou seu amor pela artista.

“A nossa história está escrita, e ela nada nos tira. Minha pessoa preferida do mundo, quantos passeios, estradas floridas, mergulhos no mar, caminhadas na natureza, shows incríveis, noites com filminho, cinema com livraria, brincadeiras com o gato e infinitas tardes deitados na rede no nosso jardim; um olhando para o outro e sabendo o que é o bom da vida”, escreveu Leandro. A homenagem foi acompanhada de fotos do casal, além de registros de Lua sozinha e ao lado de Vinicius, o gato que os dois tinham.





Na publicação, Leandro também destacou as lembranças que guarda da companheira e a importância dela em sua vida. “Lembro cada tom da sua voz, cada nota do seu perfume e cada centímetro do seu amor gigante. Te levo dentro do peito e em tudo o que sou, já que sou por causa de você”, declarou.

Ao encerrar o texto, o ator reafirmou o sentimento pela artista e relembrou a felicidade que compartilharam durante os anos de relacionamento . “Fomos felizes para sempre! Te amo”, escreveu.





Amigos prestam solidariedade após a morte de Lua Blanco

A homenagem recebeu mensagens de carinho de amigos e artistas, que também lamentaram a morte da atriz e demonstraram apoio a Leandro. Sophia Abrahão, que contracenou com Lua em Rebelde Brasil, produção da Record, deixou uma mensagem de solidariedade. “Que lindo. Eu sinto muito, muito! Ela era muito amada!”, comentou.

A atriz Maria Bopp também se manifestou e reforçou o apoio ao ator neste momento de luto. “Sinto tanto! Conheci vocês no mesmo dia e me apaixonei pelos dois. Muita luz pra Lua. Toda força e amor do mundo”, escreveu.

Lua e Leandro iniciaram o relacionamento em 2016 e moravam juntos desde 2018. Discretos em relação à vida pessoal, os dois costumavam preservar a intimidade, embora a atriz compartilhasse alguns registros da rotina e dos momentos vividos com o companheiro.



