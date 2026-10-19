Reprodução/Instagram Affair de Cauã Reymond aparece na casa do cantor

Pietra Cupello, de 23 anos, voltou a movimentar as redes sociais após publicar um a selfie em um ambiente apontado como parte da casa de Cauã Reymond, de 46. O registro foi compartilhado no último fim de semana e chamou a atenção dos internautas por detalhes da decoração semelhantes aos que aparecem em fotos publicadas pelo ator. A imagem reforçou os rumores de que os dois estariam vivendo um affair.

Segundo as informações que vem circulando nas redes, Cauã e Pietra estariam saindo há cerca de três meses. Apesar das especulações, nenhum dos dois chegou a confirmar publicamente o relacionamento.





Na imagem publicada por Pietra, ela aparece diante de um espelho, com portas e paredes brancas ao fundo. O cenário foi associado à residência do ator, localizada no Joá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, por veículos que acompanharam as publicações dos dois.

Além da selfie, Pietra compartilhou um vídeo em uma cachoeira que é frequentada por Cauã constantemente. Logo, as publicações aumentaram ainda mais as especulações sobre a proximidade entre os dois.

No mês passado, eles chamara a atenção ao compartilharem imagens de uma viagem a Itacaré, no litoral da Bahia. Embora não tenham publicado fotos juntos, os registros mostravam cenários bastante semelhantes.

Reprodução/Instagram Pietra Cupello e Cauã Reymond





Quem é Pietra Cupello?

Pietra Cupello é estudante de Medicina, modelo e influenciadora digital. Nas redes sociais, ela compartilha conteúdos sobre viagens, moda, academia e rotina, além de trabalhos publicitários. A jovem também atua como embaixadora de uma marca de roupas.

A influenciadora ganhou destaque na imprensa após ser apontada como possível novo affair de Cauã. De acordo com informações divulgadas pelo Extra, os dois teriam se conhecido pelas redes sociais.

Reprodução/Instagram/pietracupello Pietra Cupello





Pietra também já teve seu nome associado a outros famosos, como Gabriel Medina e João Silva, filho do apresentador Faustão.

Cauã Reymond não assume relacionamento desde 2023

Cauã Reymond não assume publicamente um novo relacionamento desde o fim do casamento com a modelo Mariana Goldfarb, anunciado em abril de 2023. Os dois ficaram juntos por cerca de sete anos.

Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb





Apesar disso, neste ano, o ator também foi apontado como possível affair da modelo e influenciadora Luana Mandarino, mas o relacionamento não chegou a ser confirmado publicamente.

Agora, os registros recentes com Pietra voltaram a despertar a curiosidade sobre a vida amorosa do artista.



