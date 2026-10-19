Reprodução/Internet Band alcançou seu maior ibope em debates presidenciais desde 2006

O primeiro encontro de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro desde o início da campanha eleitoral entrou para a história da Band. O debate presidencial foi responsável pela melhor performance de audiência de um encontro do gênero promovido pela emissora nos últimos 20 anos: a rede não tinha tanto público com os candidatos desde o segundo turno de 2006, quando o mesmo Lula confrontou Geraldo Alckmin -- naquela época, o vice-presidente era opositor do petista.

Além do recorde de audiência dos últimos 20 anos, aconseguiu ser líder de audiência durante toda a faixa horária do debate. Os números consolidados da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o evento mediado por Adriana Araújo e Eduardo Oinegue emplacou 14,89 de média das 20h20 às 22h04, contra 11,56 da TV Globo, que exibia o Domingão com Huck e o Fantástico. O debate foi a maior audiência da TV no dia.

Em seu melhor momento na capital paulista, às 21h26, o debate presidencial de Lula e Flávio Bolsonaro pontuou 16,51. No mesmo minuto, a Globo tinha 11,21 com o Fantástico, seguida por 4,91 do SBT com o Programa Silvio Santos e 4,30 da Record com o Domingo Espetacular. No Rio de Janeiro, a Band emplacou média de 8,30 pontos na totalidade da cobertura eleitoral, das 18h30 às 22h12, com pico de 15,79 -- a emissora foi líder de audiência durante 55 minutos.

Outros destaques

Nas duas principais metrópoles do país, que representam juntas 46,3% do Painel Nacional de Televisão, aconseguiu uma raríssima vice-liderança na faixa do horário nobre, entre 18h e meia-noite. Em São Paulo, a emissora anotou 7,90 pontos de média, contra 11,90 da Globo, 4,93 do SBT e 4,85 da Record. No Rio de Janeiro, o canal teve média de 6,51 pontos, ante 14,08 da Globo, 4,39 do SBT e 3,30 pontos registrados pela Record.

A concorrência do debate afetou o desempenho do Fantástico. O jornalístico da Globo registrou 11,71 pontos de média na Grande São Paulo, resultado apontado no levantamento como um dos menores de sua história. A marca ficou próxima dos 11,8 pontos registrados em 24 de dezembro de 2017, referência histórica mencionada nos dados da audiência.

Na Record, o Domingo Espetacular terminou com 5,43 pontos de média e pico de 7,37. O programa superou o SBT durante seu período de exibição e foi a atração mais assistida da emissora no domingo. O resultado colocou o jornalístico à frente das demais produções da Record na medição consolidada.

Já o Canal Livre, da Band, alcançou 5,15 pontos de média e registrou seu melhor desempenho em quatro anos. O programa também chegou à liderança durante um minuto. Os resultados completaram uma noite de audiência elevada para a emissora, marcada pelo recorde do debate presidencial e pela vice-liderança no horário nobre em São Paulo e no Rio de Janeiro.