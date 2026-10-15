Divulgação/ ViaMobilidade Trem da Linha 9-Esmeralda, da ViaMobilidade

A relação com os trens faz parte da história de Rebecca Souza, de 10 anos, muito antes de ela decidir o que quer ser quando crescer. Filha de uma coordenadora de estações da ViaMobilidade, a menina representa a quarta geração de uma família ligada à ferrovia. Já Manuella da Costa, de 9 anos, participa de uma campanha da Motiva Trilhos que leva mensagens de segurança gravadas por crianças às estações de São Paulo até domingo (19).

A iniciativa reúne avisos sonoros nas linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda. As gravações orientam passageiros sobre prevenção de acidentes e atitudes de respeito durante os deslocamentos.

Entre os alertas estão recomendações para aguardar o trem atrás da faixa amarela, permitir o desembarque antes de entrar e não correr nas estações.

As duas meninas se relacionam com o universo ferroviário de maneiras diferentes. Rebecca acompanha a trajetória profissional da família e costuma fazer passeios de trem com a mãe.

Manuella participou diretamente da campanha, emprestando a voz a mensagens que buscam chamar a atenção dos passageiros para cuidados durante a viagem.

Rebecca representa a quarta geração de uma família ferroviária

A mãe de Rebecca, Nathália Souza, trabalha há 17 anos no setor ferroviário.

FOTO: Arquivo Pessoal Rebecca e Nathália durante passeio na Linha 9 - Esmeralda





Ela começou como agente de Atendimento e Segurança (AAS), função que envolvia a venda de bilhetes e o apoio à rotina operacional das estações. Depois, passou por diferentes áreas até assumir a coordenação das estações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade.

Antes dela, o avô, o pai e um tio também construíram carreiras ligadas aos trilhos. O avô se aposentou como supervisor de estação, enquanto o pai e o tio trabalharam como operadores de trem.

“Eu acompanho o trabalho da minha mãe, do meu avô e do meu bisavô e acho muito legal conhecer as histórias deles nos trilhos. Também adoro quando minha mãe me leva para passear de trem”, conta Rebecca.

Nathália diz que a identificação da filha com os trens a deixa orgulhosa. “O amor pelo setor faz parte do DNA da nossa família e, assim como aconteceu comigo, que tenho paixão pelos trilhos desde a infância, hoje minha filha Rebecca acompanha a minha trajetória e compartilha desse sentimento. Isso me deixa muito feliz e orgulhosa”, afirma.

A convivência com a rotina da mãe também permite que Rebecca conheça o funcionamento das estações e o trabalho dos profissionais envolvidos na operação ferroviária. Assim, a menina constrói suas próprias referências sobre um ambiente que acompanha a família há gerações.

Manuella grava mensagens para orientar passageiros

Enquanto Rebecca conhece a ferrovia por meio da história familiar, Manuella participa diretamente da campanha de conscientização promovida pela Motiva Trilhos. A menina gravou avisos destinados aos passageiros das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

Uma das mensagens alerta para o risco de tentar recuperar objetos que caem na via férrea. “Caiu algo nos trilhos? Não pegue! Chame um funcionário”, diz o aviso gravado por Manuella.

A menina também contou como foi a experiência de participar da iniciativa, depois de fazer um passeio de trem.

FOTO: Arquivo Pessoal Manuella da Costa, de 9 anos, é uma das vozes dos trens até 19 de outubro





“No Dia das Crianças fiz um passeio de trem na Motiva Trilhos e achei muito seguro para adultos e para crianças. Foi muito legal participar da campanha da Motiva. Aprendi muito sobre segurança ao andar no trem e no metrô e gravei áudio chamando a atenção para cuidados com a segurança”, relata.

As mensagens gravadas pelas crianças abordam situações comuns no transporte sobre trilhos. Entre as recomendações estão esperar atrás da faixa amarela, deixar os passageiros desembarcarem antes de entrar e aguardar a próxima composição quando as portas já estiverem fechadas.

Os avisos também incluem orientações para segurar o corrimão nas escadas rolantes, evitar correr nas estações e prestar atenção ao espaço entre o trem e a plataforma.





Campanha reforça cuidados com crianças e passageiros

A segurança dos menores também aparece nas gravações. Uma das mensagens pede que as crianças segurem a mão de seus responsáveis durante os deslocamentos.

A iniciativa incentiva ainda atitudes de respeito entre os usuários, como oferecer assentos preferenciais a quem precisa e pedir licença ao sair do trem.

Segundo Everton Trindade, diretor-executivo das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, a participação das crianças ajuda a transmitir orientações importantes de forma acessível.

“A segurança é uma responsabilidade compartilhada. Quando trazemos as vozes das crianças para transmitir esses recados, conseguimos abordar um tema fundamental de uma forma sensível, afetiva e, ao mesmo tempo, muito efetiva”, declara.

Os avisos são veiculados até 19 de outubro nas estações das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda. A campanha integra as ações do mês das crianças e busca estimular comportamentos preventivos desde a entrada na estação até o desembarque.