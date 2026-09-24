Reprodução/Instagram/AlienaJud Apartamento de Ana Hickmann

Um apartamento ligado à apresentadora Ana Hickmann, 45 anos, foi levado a leilão judicial em São Paulo por causa de uma dívida de R$ 11,3 milhões. O imóvel, localizado em Perdizes, na Zona Oeste da capital paulista, foi avaliado em R$ 5,2 milhões e tem lance mínimo de R$ 4,2 milhões.

A cobrança é feita pela Informação com Ênfase – Ice Propaganda Ltda. e está relacionada a um empréstimo realizado em setembro de 2023 para a Hickmann Serviços Ltda., companhia vinculada a Ana e ao ex-marido, Alexandre Correa.

O imóvel que será leiloado é de alto padrão do tipo garden e possui 251 m² de área privativa coberta e outros 156 m² de área privativa descoberta. O apartamento também tem direito a seis vagas de garagem.

De acordo com a descrição utilizada no processo de leilão, a propriedade conta com três suítes, sala principal para três ambientes, sala de almoço, cozinha e área de serviço com dependência completa para funcionários.

Por fim, o imóvel possui churrasqueira coberta e uma ampla área externa privativa, que circunda os dormitórios e a área social.

Dívida

A ação judicial foi movida pela Ice Propaganda para cobrar cerca de R$ 11,3 milhões. O débito tem origem em um empréstimo realizado em setembro de 2023 para a Hickmann Serviços Ltda. O ex-casal aparece no contrato como fiador da operação.

O imóvel foi incluído no processo como forma de garantir o pagamento do débito. A avaliação do apartamento ficou em R$ 5,2 milhões. Já o lance mínimo estabelecido para o leilão é de R$ 4,2 milhões.

Reprodução/AlienaJud Apartamento de Ana Hickmann

Ana Hickmann contesta contrato

A apresentadora do Hoje Em Dia, da Record, contesta a cobrança e afirma que não tinha qualquer conhecimento do empréstimo. A defesa da teria sido falsificada.

Em nota enviada à imprensa, os advogados afirmaram que o documento está sob investigação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). A defesa também questiona se os valores do suposto empréstimo foram efetivamente destinados à Hickmann Serviços.

Para esclarecer a autenticidade da assinatura, a Justiça autorizou a realização de uma perícia grafotécnica.

Reprodução/AlienaJud Apartamento de Ana Hickmann

Além disso, os advogados ainda destacam que exames anteriores teriam identificado outras assinaturas atribuídas a Ana Hickmann como falsificadas em documentos relacionados a instituições financeiras. Segundo a defesa, há processos cíveis e criminais em andamento para apurar esses casos.

Reprodução/AlienaJud Apartamento de Ana Hickmann

Leilão tem efeitos parcialmente suspensos

Apesar da realização do leilão, a disputa ainda não está definitivamente encerrada. Isso porque, conforme informou a defesa de Ana Hickmann, os efeitos da medida foram parcialmente suspensos por uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A defesa também questiona o valor atribuído ao imóvel e afirma que considera a avaliação inferior ao valor real de mercado. A questão ainda é discutida na Justiça.

O Tribunal manteve o leilão, mas determinou que o apartamento não poderá ser transferido ao vencedor até que haja uma decisão definitiva sobre a validade da assinatura contestada no contrato. O caso segue em tramitação na Justiça de São Paulo.



