Ursula Coyote/AMC | Divulgação Ator de "Breaking Bad", RJ Mitte morre aos 34 anos; causa é investigada

O ator RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr., filho do protagonista da série "Breaking Bad", morreu nesta segunda-feira (12), aos 34 anos, em Brownsville, no Texas, Estados Unidos. A informação foi confirmada pelos representantes do artista, que lamentaram a perda e pediram privacidade para os familiares neste momento de luto.

Em comunicado divulgado à imprensa, a equipe descreveu Mitte como um ator querido, filantropo e defensor dos direitos das pessoas com deficiência. “É com profunda tristeza que compartilhamos a trágica perda do querido ator, filantropo e apaixonado defensor dos direitos das pessoas com deficiência RJ Mitte”, declarou o comunicado. A causa da morte não foi oficialmente divulgada pelos representantes.

O que se sabe sobre a morte de RJ Mitte

O site TMZ informou que um funcionário do condado apontou suicídio como causa da morte do ator. No entanto, as autoridades ainda investigam o caso, e não houve confirmação oficial sobre as circunstâncias. A família e os representantes de Mitte não divulgaram detalhes adicionais e solicitaram respeito à privacidade neste momento.

Carreira marcada por ‘Breaking Bad’

Nascido em 21 de agosto de 1992, Roy Frank Mitte III foi diagnosticado com paralisia cerebral aos 3 anos. Em 2006, mudou-se com a família para Hollywood, onde começou a estudar atuação enquanto apoiava a carreira da irmã, a atriz Lacianne Carriere. Antes de alcançar a fama, chegou a fazer uma participação como figurante na série "Hannah Montana".

A grande oportunidade veio em 2008, quando foi escalado para "Breaking Bad". Na produção, deu vida a Walter White Jr., filho do professor de química Walter White, interpretado por Bryan Cranston. O personagem também tem paralisia cerebral, condição que o próprio ator conhecia desde a infância. Para construir o papel, Mitte pesquisou sobre o personagem e utilizou experiências pessoais para conferir autenticidade à interpretação.

Ao longo das cinco temporadas da série, exibidas entre 2008 e 2013, o ator participou de 56 episódios. Na trama, seu personagem também passa a usar o nome Flynn, em uma tentativa de estabelecer distância em relação ao pai. O trabalho fez com que Mitte ganhasse reconhecimento internacional e se tornasse um dos rostos mais conhecidos da produção.

Ursula Coyote/AMC | Divulgação RJ Mitte em cena de "Breaking Bad"





Ativismo e representatividade

Além da atuação, Mitte dedicou parte de sua trajetória à defesa dos direitos das pessoas com deficiência e à ampliação da representatividade em Hollywood. Em 2013, recebeu o prêmio Harold Russell, concedido pelo SAG-AFTRA no Media Access Awards, em reconhecimento ao trabalho como Walt Jr. O sindicato também o destacou como porta-voz de atores com deficiência.

O artista atuou como embaixador da United Cerebral Palsy e do Shriners Children's, organizações voltadas ao apoio de pessoas com deficiência e ao atendimento infantil. Ele também presidia a Mitte Foundation, iniciativa dedicada a projetos filantrópicos e ao combate a estereótipos relacionados à deficiência.

Trabalhos após o sucesso da série

Depois de "Breaking Bad", o ator seguiu trabalhando em produções de cinema e televisão. Entre seus projetos estão o filme de ficção científica "The Recall" (2017), no qual contracenou com Wesley Snipes, e o thriller "The Oak Room" (2020). Em 2022, integrou o elenco da série "Guardiões da Justiça", da Netflix, interpretando Mind Master.

Neste ano, Mitte também participou de "Talking to Strangers", drama romântico sobre um homem com paralisia cerebral. Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, o ator ainda tinha projetos em diferentes estágios de desenvolvimento.

Vida pessoal

Fora das telas, Mitte também teve experiências no universo da moda. Em 2014, participou de uma campanha da marca Gap e desfilou para a estilista Vivienne Westwood. O ator estava noivo de Kennedy Suarez, com quem mantinha um relacionamento desde 2018. O casal anunciou o noivado em 2025.



