Reprodução Archello - Fran Parente Mansão de R$ 100 milhões ligada a Vorcaro tem espaço inspirado em boate

A mansão de Daniel Vorcaro, localizada no Jardim Paulistano, em São Paulo, chama a atenção não apenas pelo luxo, mas também por um ambiente projetado especialmente para festas. Conhecido como Red Room, o espaço tem iluminação vermelha, bar, tratamento acústico e luzes cênicas, características que remetem à estrutura de uma boate particular.

Batizada de Ibsen House, a residência foi projetada em 2020 pelo escritório Mateus Farah e Manoel Maya Arquitetura e publicada em plataformas especializadas, como ArchDaily e Archello. Com 1.280 metros quadrados, o imóvel reúne arquitetura contemporânea, materiais nobres e ambientes planejados para oferecer conforto e privacidade.

Red Room é um dos destaques da residência

O termo Red Room, que significa “sala vermelha” em português, é usado para identificar o ambiente de entretenimento da mansão. Além do ambiente, o projeto inclui suíte master, quartos para hóspedes, salas de estar e jantar e uma área de lazer com piscina, jacuzzi e espaço fitness. O interior combina mármore e madeira, enquanto a cozinha conta com equipamentos de marcas de alto padrão, como Valcucine, Gaggenau e Viking.

A decoração também reúne mobiliário de empresas e designers conhecidos no mercado de luxo, entre eles Dpot, Jader Almeida e Artefacto. O conjunto reforça a proposta de exclusividade que marca a residência.





Imóvel de R$ 100 milhões entrou na mira da Justiça

A casa voltou a chamar atenção após ser associada ao caso envolvendo Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e controlador do Banco Master. O imóvel teria sido adquirido por cerca de R$ 100 milhões em 2025, embora estimativas divulgadas anteriormente situassem seu valor entre R$ 60 milhões e R$ 80 milhões.

Em julho de 2026, a Justiça de São Paulo determinou o registro de um protesto contra a alienação da mansão. A medida não representa, por si só, o bloqueio definitivo do imóvel, mas alerta possíveis compradores de que a propriedade está envolvida em uma disputa judicial e poderá ser alvo de medidas futuras.

O caso de Vorcaro ganhou repercussão nacional em meio às investigações sobre suspeitas de irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal apura possíveis crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



