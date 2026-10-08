Reprodução Instagram Mara Maravilha chama Daniela Mercury de “oportunista” e resgata foto com Ivete

Mara Maravilha resgatou novamente nesta quinta-feira (8) uma foto do selinho trocado por Daniela Mercury e Ivete Sangalo durante um show realizado em 2023, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. A apresentadora aproveitou a publicação para criticar Daniela, em meio às manifestações políticas da cantora, que declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições.

O registro foi feito durante a apresentação especial que celebrou os 40 anos de carreira de Daniela. Após cantarem juntas a música “Rede”, as artistas trocaram um selinho demorado, que levou o público ao delírio.

Mara questiona apresentação e critica posicionamento político

Ao compartilhar a imagem, Mara questionou o caráter artístico do evento e levantou dúvidas sobre o possível uso de recursos públicos na realização do show . “Essa foto foi em uma apresentação que se diz artística e musical. Este ‘show’ pode ter sido com o recurso público que Daniela recebeu”, escreveu.

Na sequência, a apresentadora acusou Daniela de envolver Ivete em suas manifestações políticas e convocou colegas a também se posicionarem publicamente . “Daniela pediu pra Ivete fazer campanha política, então estou aqui para pedir aos meus colegas: façam também”, afirmou.

Apesar das críticas à cantora, Mara fez questão de ressaltar que não tem problemas com Ivete. “Haaa, esclarecendo que independe de tudo gosto muito da Ivete!”, declarou. Em seguida, voltou a atacar Daniela, a quem chamou de “oportunista”, acusando-a de colocar a colega em sua “atual apelação política”.





Mara declara apoio a Flávio Bolsonaro

Nas redes sociais, Mara já declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa eleitoral de 2026, enquanto Daniela Mercury manifestou apoio a Lula.



