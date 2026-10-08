Reprodução/Instagram Eduarda Campopiano e Savani Shakti

A deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL), 23 anos, entrou na Justiça contra a influenciadora digital Luana Janaína Silva de Bastos, conhecida como Savani Shakti, por importunação sexual. Na ação, a política pede R$ 20 mil por danos morais em razão de comentários feitos durante a participação das duas em um programa de debates no YouTube.

O processo foi protocolado em 8 de junho de 2026 e tramita na 38ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo. A acusação apresentada por Eduarda, no entanto, ainda será analisada pela Justiça e não representa uma conclusão sobre eventual responsabilidade da influenciadora.

Para quem não acompanhou, o episódio em questão ocorreu durante a gravação do programa “2 Bruxas Feministas x 2 Cristãs Submissas”, produzido pelo canal RedCast. O conteúdo foi publicado no YouTube em maio e reuniu, de um lado, Savani Shakti e Lady Satã e, do outro, Eduarda Campopiano e Lauane.

Segundo o relato apresentado por Eduarda no processo, Savani fez comentários de cunho sexual direcionados a ela durante o debate. Entre as falas reproduzidas pela Folha estão declarações como “eu te ch*paria toda” e comentários em que a influenciadora chamou Eduarda de “gostosa”.

Em determinado momento, a deputada eleita afirma que preferia se confessar com um padre, e a influenciadora teria feito novo trocadilho de teor sexual com a palavra “oral”. O trecho consta no relato apresentado pela deputada eleita à Justiça.

Ainda na ação, Eduarda destaca que os comentários tiveram o objetivo de desestabilizá-la aao longo do debate. A situação já havia provocado repercussão nas redes sociais em maio, quando a então vereadora afirmou publicamente que tomaria medidas jurídicas.

Eduarda registrou ocorrência

Antes da ação cível, Eduarda registrou uma ocorrência relacionada ao episódio. Em maio, a RedeTV! informou que a parlamentar havia denunciado o caso por importunação sexual na Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande, no litoral paulista.

Ao comentar sobre, ela relatou ter ficado abalada com as declarações, mas, retomou a participação na gravação.

Reprodução / Redes Sociais Eduarda Campopiano (PL) durante campanha para deputada estadual em SP

Defesa de Savani contesta versão

A a dvogada Sarah Dantas, que representa Savani Shakti, afirmou que as alegações apresentadas por Eduarda representam uma “versão unilateral dos acontecimentos”, disse ela à Folha.

Além disso, a defesa ressaltou que o processo está em fase inicial e que Savani apresentará sua versão no momento processual adequado, com base no contraditório e na ampla defesa.

A representante da influenciadora afirmou que a profissional não pretende antecipar à imprensa os argumentos que serão apresentados à Justiça.

Quem é Eduarda Campopiano?

Aos 23 anos, Maria Eduarda Campopiano Monteiro ganhou projeção inicialmente nas redes sociais e entrou para a política institucional em 2024, quando foi eleita vereadora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, com 3.583 votos.

Nas eleições de 2026, foi eleita deputada estadual e recebeu 1.956.238 votos, tornando-se a candidata mais votada para a Assembleia Legislativa de São Paulo naquele pleito.

Filiada ao PL, Eduarda é conhecida por suas pautas conservadoras e se identifica politicamente como antifeminista.

Quem é Savani Shakti?

Luana Janaína Silva de Bastos, conhecida como Savani Shakti, é influenciadora digital e produz conteúdo relacionado a temas como esoterismo, sexualidade e autoconhecimento. Ela se apresenta publicamente como uma “bruxa”.



