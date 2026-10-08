Divulgação Gabriel Máximo viverá marido de Clarice Falcão em “Amor da Minha Vida”





Gabriel Máximo é uma das novidades da segunda temporada de “Amor da Minha Vida”, série do Disney+ estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros. Na produção, o ator interpreta Rafael, marido de Sarah, vivida por Clarice Falcão, personagem que terá seu relacionamento colocado à prova ao longo dos novos episódios.

Na trama, Rafael e Sarah estão juntos desde a época do colégio e acumulam mais de uma década de relacionamento. A chegada do personagem amplia os conflitos amorosos da história, especialmente diante dos acontecimentos envolvendo Victor, um dos protagonistas. Apesar da longa trajetória do casal, a relação enfrentará desafios que podem mudar os rumos da narrativa.

Ator destaca parceria com Clarice Falcão

Fã da série antes mesmo de entrar para o elenco, Gabriel passou por duas etapas de testes até conquistar o papel. O convite para participar da seleção partiu do diretor Matheus Souza, com quem já havia trabalhado no filme “Cinco Júlias”.

A produção também marcou o primeiro trabalho do ator ao lado de Clarice Falcão, artista que ele já admirava desde a época do Porta dos Fundos. Para construir a relação entre Rafael e Sarah, os dois investiram em ensaios, improvisações e trocas criativas durante as gravações.

“Ela é uma parceira generosa, e a gente se sentiu à vontade para experimentar junto e rimos muito!”, conta Gabriel sobre a experiência de contracenar com a atriz.

Entre as experiências que marcaram o trabalho está uma sequência gravada no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A equipe teve acesso a uma área reservada do terminal para realizar as cenas em meio à estrutura de um dos principais aeroportos do país.

Divulgação Gabriel Máximo





Gabriel Máximo amplia trabalhos no audiovisual

Além de “Amor da Minha Vida”, Gabriel integra o elenco de “Cinco Júlias” e voltou a trabalhar com Matheus Souza em “Quero Ser Alguém”, primeira série vertical dirigida pelo cineasta. Desenvolvida para ser assistida pelo celular, a produção aposta em um formato que se diferencia das narrativas tradicionais da televisão e do streaming.

Com uma trajetória iniciada no teatro e ampliada para o cinema e as plataformas digitais, o ator busca diversificar os trabalhos e explorar personagens de diferentes gêneros. Entre os planos para o futuro está a estreia em uma novela, desejo que cultiva desde a infância.

“Quero continuar encontrando personagens que me desafiem, no cinema, nas séries e também na novela, que é uma vontade que tenho desde criança”, afirma.



