Reprodução Instagram Manu Howlett exibe cintura marcada após procedimentos estéticos no Rio

Manu Howlett, de 19 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar imagens que evidenciam o abdômen definido e a cintura marcada após realizar uma série de tratamentos estéticos. Filha do ator Eduardo Moscovis e da modelo Cynthia Howlett, a influenciadora e estudante de nutrição passou por procedimentos em uma clínica especializada na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Influenciadora detalha procedimentos

Entre as técnicas realizadas por Manu estão a drenagem linfática e a massagem modeladora, procedimentos procurados por quem deseja reduzir o inchaço causado pela retenção de líquidos e melhorar o contorno corporal. Ao mostrar o resultado nos stories do Instagram, ela aprovou a experiência. “Tudo de bom”, escreveu.

A influenciadora também realizou o Ultravac, tratamento estético que, segundo a explicação compartilhada por ela, tem como objetivo melhorar a textura da pele e o aspecto da celulite. “Procedimento que melhora a textura da pele, o aspecto da celulite e ajuda a combater a inflamação do corpo”, explicou.

Outro recurso incluído no protocolo foi a corrente russa, técnica que utiliza estímulos elétricos para provocar contrações musculares. O procedimento é utilizado em tratamentos voltados à tonificação muscular, inclusive na região abdominal.

Nas publicações, Manu exibiu o resultado visual após a combinação dos procedimentos, destacando a definição do abdômen. Os efeitos dos tratamentos estéticos, porém, podem variar de acordo com cada pessoa e não substituem hábitos saudáveis nem avaliação profissional.



