Reprodução Instagram Andressah Catty pede que Felca “dê as caras” durante segundo turno das eleições





Andressah Catty usou as redes sociais para cobrar um posicionamento de Felca em meio ao segundo turno das eleições de 2026. A influenciadora questionou a ausência do criador de conteúdo do debate político e relembrou a repercussão conquistada por ele ao abordar a proteção de crianças e adolescentes na internet.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Andressah afirmou que Felca se tornou uma figura de destaque nacional após levantar o debate sobre a adultização infantil e defendeu que ele voltasse a se manifestar diante do atual cenário político. “E aí, nesse exato momento extremamente decisivo, eu estou aqui me perguntando: cadê você? Onde é que você está, amigo?”, questionou.

Influenciadora pede posicionamento

Andressah afirmou que o momento exige a participação de pessoas com grande alcance nas redes sociais e pediu que Felca voltasse a público. Segundo ela, seria necessário conscientizar novamente a população e criar um novo movimento para garantir direitos de crianças e adolescentes.

“Você que é tão preocupado com a integridade de crianças e menores de idade, não só no ambiente da internet, mas também fora dela, acho que deveria virar público se posicionar, né?”, declarou. Na sequência, ela voltou a questionar o silêncio do influenciador. “Falou de bet, falou de adultização, agora num momento desse, extremamente importante, desapareceu? O que é isso? Aparece aí pra nós”, afirmou.





A cobrança ocorre após Felca se afastar das redes sociais. Até o momento, o influenciador não havia publicado uma declaração sobre as eleições de 2026 em seus perfis.

Relembre a repercussão de Felca

Felca, nome artístico de Felipe Bressanim, ganhou projeção nacional após publicar um vídeo sobre a adultização infantil e a exposição de menores nas redes sociais. O conteúdo alcançou milhões de visualizações e levou o assunto a diferentes esferas do debate público, incluindo o Congresso Nacional.

Reprodução Instagram Felca





A repercussão do material também ajudou a impulsionar a discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O debate culminou na aprovação da Lei nº 15.211, conhecida como “Lei Felca” ou Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que estabelece regras voltadas à proteção de menores no ambiente online.



