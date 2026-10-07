Andressah Catty usou as redes sociais para cobrar um posicionamento de Felca em meio ao segundo turno das eleições de 2026. A influenciadora questionou a ausência do criador de conteúdo do debate político e relembrou a repercussão conquistada por ele ao abordar a proteção de crianças e adolescentes na internet.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Andressah afirmou que Felca se tornou uma figura de destaque nacional após levantar o debate sobre a adultização infantil e defendeu que ele voltasse a se manifestar diante do atual cenário político. “E aí, nesse exato momento extremamente decisivo, eu estou aqui me perguntando: cadê você? Onde é que você está, amigo?”, questionou.
Influenciadora pede posicionamento
Andressah afirmou que o momento exige a participação de pessoas com grande alcance nas redes sociais e pediu que Felca voltasse a público. Segundo ela, seria necessário conscientizar novamente a população e criar um novo movimento para garantir direitos de crianças e adolescentes.
“Você que é tão preocupado com a integridade de crianças e menores de idade, não só no ambiente da internet, mas também fora dela, acho que deveria virar público se posicionar, né?”, declarou. Na sequência, ela voltou a questionar o silêncio do influenciador. “Falou de bet, falou de adultização, agora num momento desse, extremamente importante, desapareceu? O que é isso? Aparece aí pra nós”, afirmou.
A cobrança ocorre após Felca se afastar das redes sociais. Até o momento, o influenciador não havia publicado uma declaração sobre as eleições de 2026 em seus perfis.
Relembre a repercussão de Felca
Felca, nome artístico de Felipe Bressanim, ganhou projeção nacional após publicar um vídeo sobre a adultização infantil e a exposição de menores nas redes sociais. O conteúdo alcançou milhões de visualizações e levou o assunto a diferentes esferas do debate público, incluindo o Congresso Nacional.
A repercussão do material também ajudou a impulsionar a discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O debate culminou na aprovação da Lei nº 15.211, conhecida como “Lei Felca” ou Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que estabelece regras voltadas à proteção de menores no ambiente online.