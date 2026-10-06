Reprodução Instagram Carol Lekker confirma saída da Record e revela nova fase da carreira na Espanha





Carol Lekker voltou às redes sociais nesta terça-feira (6) para confirmar que deixou a Record e se mudou novamente para a Espanha, onde vive com o marido. Em vídeos publicados no Instagram, a apresentadora agradeceu pelas oportunidades profissionais que recebeu no Brasil e afirmou que está se preparando para uma nova etapa da carreira.

Ao comentar sua trajetória, Carol destacou a experiência acumulada na televisão e em reality shows e afirmou que pretende usar o histórico profissional para buscar novos projetos. “Eu tenho um currículo muito bom. Currículo bom, quente, polêmico, entrega em reality show, na televisão, polêmica… então o que as pessoas querem aqui ou em qualquer lugar do mundo, uma pessoa como eu. É, falem bem ou falem mal, mas é, tem que ter alguém que tem coragem para falar”, declarou.

A apresentadora também reconheceu que, em alguns momentos, acabou ultrapassando limites, mas ressaltou que suas atitudes sempre tiveram como objetivo cumprir o trabalho. “Às vezes eu realmente passei do ponto e não consegui, é, ter domínio, mas no final eu sempre tinha intenção boa, sempre de trabalhar, fazer o meu trabalho e vestir a camisa daquilo que eu estava fazendo, sempre foi isso o objetivo, nunca foi arregar, né?”, afirmou.

Sobre o futuro profissional, Carol disse estar aberta a propostas e indicou que pretende continuar atuando na área. “Então, é, tô entregando currículo, tem bastante coisa aí, talvez vem coisa incrível vocês tem que acompanhar”, afirmou.





Saída da televisão

A saída de Carol Lekker havia sido anunciada na segunda-feira (5) por Luigi Civalli, durante um programa da Link TV. O apresentador explicou que a decisão partiu da própria comunicadora e desejou sucesso nos próximos projetos.

“A Carol Lekker não faz mais parte aqui do nosso time da Link TV por decisões dela, da própria Carol Lekker. Ela fez escolhas profissionais que ela vai seguir o rumo dela, vai seguir adiante, vai seguir brilhando onde ela quiser seguir, mas ela não faz mais parte aqui da nossa Link TV”, declarou.

Civalli também agradeceu pela passagem da apresentadora pela equipe. “Muito sucesso para você, Carol, pelo tempo que você passou aqui. Foi bem legal de conviver com você aqui na Link TV. Muito obrigado e que você consiga sucesso e êxito onde você desejar”, afirmou.

Reprodução RecordPlus Christina Rocha e Carol Lekker





Polêmica em A Fazenda

A decisão de deixar a televisão ocorre dias após Carol se envolver em uma polêmica durante a participação em "A Fazenda 18". Após a eliminação de Adryana Ribeiro, as duas protagonizaram um bate-boca durante a transmissão ao vivo do reality.

Na ocasião, Carol também contou à cantora sobre a morte de Rick, da dupla Rick & Renner, que era amigo de Adryana. A forma como a informação foi comunicada gerou críticas nas redes sociais e repercutiu entre os telespectadores do programa.







