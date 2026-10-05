Reprodução/Internet Lilian Ribeiro recordou cinco anos do diagnóstico de câncer de mama

Lilian Ribeiro se emocionou ao recordar os cinco anos do diagnóstico de câncer de mama. A jornalista da Globo gravou um vídeo no mesmo cômodo de sua casa, onde recebeu, em 1º de outubro de 2021, a ligação da médica que confirmou a doença. Ao revisitar aquele momento, ela contou que o medo e as incertezas dificultavam imaginar que retomaria sua rotina anos depois.

"Hoje eu acordei cinco anos depois de receber o diagnóstico de um câncer. Quando eu recebi a ligação da minha médica, no dia 1º de outubro de 2021, exatamente nessa sala, sentada ali no meu sofá, o telefone tocou e ela disse que era aquilo que eles suspeitavam que fosse: um câncer", relembrou.

O depoimento foi compartilhado no primeiro dia de outubro, mês marcado pelo Outubro Rosa, movimento de conscientização sobre o câncer de mama. "Naquele momento, eu realmente não acreditava que o dia de hoje seria possível. Quando eu estava vivendo aquilo tudo, eu tinha a sensação de que estava em um túnel, e o dia de hoje não dava para ver, não dava para enxergar, porque tinha uma névoa de dúvida, de muito medo, de muita coisa", contou.

A jornalista também direcionou sua mensagem a pessoas que atualmente enfrentam um período semelhante de incerteza. Lilian afirmou que decidiu compartilhar sua experiência para apresentar a possibilidade de um cenário diferente depois do diagnóstico. "Tem um monte de gente que está nesse túnel agora, né? Então, eu queria dizer que é possível", afirmou.

Jornalista compara diagnóstico com rotina atual

ponderou que o resultado de um tratamento não depende apenas das decisões de quem enfrenta uma doença. Ainda assim, a jornalista afirmou que existem escolhas pessoais possíveis durante períodos de dificuldade. "O desfecho das coisas não está na nossa mão, inclusive do tratamento de uma doença. Ainda assim, existem coisas que a gente pode fazer pela gente, boas escolhas num momento de dificuldade, de desafio. Mas o que eu queria trazer hoje era essa possibilidade de esperança", declarou.

A comunicadora comparou o dia em que recebeu o diagnóstico com sua rotina cinco anos depois. No mesmo ambiente da casa, ela mencionou compromissos cotidianos que pareciam distantes naquele momento de incerteza. "Cinco anos atrás, eu estava sentada nesse sofá, recebendo a ligação mais difícil. E hoje eu estou aqui, tomando meu café. Daqui a pouco eu vou levar minha filha ao pediatra. Eu estou vivendo a minha vida cinco anos depois", disse.

Na legenda que acompanhou a publicação,agradeceu às pessoas que estiveram ao seu lado durante os cinco anos desde o diagnóstico. A jornalista da Globo citou sua fé, a família e a equipe médica responsável pelo acompanhamento de sua saúde. "Cinco anos e cá estou! Obrigada a Deus, à minha família, à equipe médica que me acompanha e a cada um que, na sua fé, intercedeu por mim! Cada dia é uma dádiva", escreveu.