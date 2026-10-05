José Luiz Datena, de 69 anos, não conseguiu se eleger deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026. O apresentador, que concorreu ao cargo pelo PSB, recebeu 51.078 votos, e não conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados.
O partido elegeu 15 deputados federais em oito estados brasileiros neste domingo (4). Em São Paulo, as duas cadeiras conquistadas pelo PSB ficaram com Tabata Amaral e Jonas Donizette. Apesar de não ter conseguido se eleger, Datena terminou como primeiro suplente do partido no estado.
A candidatura marca a segunda tentativa de Datena de transformar décadas de sucesso na televisão em um mandato político. Em 2024, ele já havia disputado a Prefeitura de São Paulo e também não conseguiu se eleger. Na ocasião, ele acumulou 112.334 votos (1,84%), terminando na quinta colocação. Durante um dos debates da corrida eleitoral, Datena protagonizou uma situação polêmica ao agredir Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira.
Em outras três eleições (2015, 2018 e 2022) ele chegou a participar como pré-candidato, mas desistiu antes de confirmar a candidatura.
Datena se pronuncia após derrota nas urnas
Poucas horas depois da apuração de 100% dos votos, Datena usou as redes sociais para agradecer o apoio dos eleitores. No texto, o apresentador foi conciso e direto: "Obrigado, São Paulo! Foram mais de 50 mil votos de confiança. A luta continua do lado do povo, como sempre".
Horas antes, ele havia compartilhado uma foto ao lado de uma urna em sua seção eleitoral, dizendo que o "dever estava cumprido".
Patrimônio ultrapassa R$ 35 milhões
Datena declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 35,9 milhões para as eleições de 2026. Entre os bens citados na relação estão um apartamento em Florianópolis, avaliado em R$ 3,28 milhões, além de R$ 15 milhões mantidos em um plano de previdência privada.
O patrimônio declarado também inclui outros imóveis e aplicações financeiras. O valor representa uma redução de R$ 2 milhões em relação à declaração apresentada em 2024, quando Datena concorreu à Prefeitura de São Paulo.
Carreira
Formado pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), Datena iniciou sua carreira aos 14 anos, como repórter e locutor esportivo nas rádios ribeirão-pretanas. Nos anos de 1980, se consolidou na televisão ao migrar para a TV Ribeirão (atual EPTV, afiliada da Globo).
Nos anos 1990, ingressou na TV Bandeirantes como repórter e narrador de esportes. Já em 1995, migrou para o noticiário policial, ao assumir o comando do "Cidade Alerta".
Durante sua carreira, Datena também apresentou programas como "Repórter Cidadão", da Rede TV!, "Brasil Urgente", da Bandeirantes, e o "Tá Na Hora", do SBT.