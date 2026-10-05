Reprodução/Internet Datena recebe mais de 51 mil votos, mas não conquista vaga na Câmara.

José Luiz Datena, de 69 anos, não conseguiu se eleger deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026. O apresentador, que concorreu ao cargo pelo PSB, recebeu 51.078 votos, e não conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados.

O partido elegeu 15 deputados federais em oito estados brasileiros neste domingo (4). Em São Paulo, as duas cadeiras conquistadas pelo PSB ficaram com Tabata Amaral e Jonas Donizette. Apesar de não ter conseguido se eleger, Datena terminou como primeiro suplente do partido no estado.

A candidatura marca a segunda tentativa de Datena de transformar décadas de sucesso na televisão em um mandato político. Em 2024, ele já havia disputado a Prefeitura de São Paulo e também não conseguiu se eleger. Na ocasião, ele acumulou 112.334 votos (1,84%), terminando na quinta colocação. Durante um dos debates da corrida eleitoral, Datena protagonizou uma situação polêmica ao agredir Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira.

Em outras três eleições (2015, 2018 e 2022) ele chegou a participar como pré-candidato, mas desistiu antes de confirmar a candidatura.





Datena se pronuncia após derrota nas urnas

Poucas horas depois da apuração de 100% dos votos, Datena usou as redes sociais para agradecer o apoio dos eleitores. No texto, o apresentador foi conciso e direto: "Obrigado, São Paulo! Foram mais de 50 mil votos de confiança. A luta continua do lado do povo, como sempre".

Horas antes, ele havia compartilhado uma foto ao lado de uma urna em sua seção eleitoral, dizendo que o "dever estava cumprido".

Patrimônio ultrapassa R$ 35 milhões

Datena declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 35,9 milhões para as eleições de 2026. Entre os bens citados na relação estão um apartamento em Florianópolis, avaliado em R$ 3,28 milhões, além de R$ 15 milhões mantidos em um plano de previdência privada.

O patrimônio declarado também inclui outros imóveis e aplicações financeiras. O valor representa uma redução de R$ 2 milhões em relação à declaração apresentada em 2024, quando Datena concorreu à Prefeitura de São Paulo.

Carreira

Formado pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), Datena iniciou sua carreira aos 14 anos, como repórter e locutor esportivo nas rádios ribeirão-pretanas. Nos anos de 1980, se consolidou na televisão ao migrar para a TV Ribeirão (atual EPTV, afiliada da Globo).

Nos anos 1990, ingressou na TV Bandeirantes como repórter e narrador de esportes. Já em 1995, migrou para o noticiário policial, ao assumir o comando do "Cidade Alerta".

Durante sua carreira, Datena também apresentou programas como "Repórter Cidadão", da Rede TV!, "Brasil Urgente", da Bandeirantes, e o "Tá Na Hora", do SBT.