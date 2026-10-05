Reprodução/Internet Rachel Sheherazade estreia nas urnas, mas fica fora da Câmara dos Deputados.

A jornalista Rachel Sheherazade, de 53 anos, não conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Candidata pelo PSD, ela recebeu 22.453 votos, o equivalente a 0,09% dos votos válidos, e não conquistou o posto de deputada federal por São Paulo. A candidatura marcou a estreia da jornalista na política.

Entre os seis eleitos pelo partido no estado, Carlos Bezerra figurou com a menor votação, 89.414 votos. Rachel recebeu 66.961 votos a menos, o que resultou em sua derrota nas urnas.

Apesar da diferença, os resultados por candidato não determinam quem será eleito em uma eleição proporcional. A distribuição de cadeiras também leva em consideração o total de votos do partido e os critérios previstos na legislação eleitoral.

Rachel Sheherazade ficou conhecida nacionalmente por comandar noticiários populares na televisão e por sua participação na 15ª edição do reality show "A Fazenda", da Record.





Rachel Sheherazade se manifesta após perder eleição

Após o resultado das eleições, Rachel Sheherazade se pronunciou sobre o assunto. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista reconheceu a derrota e agradeceu aos eleitores que apoiaram sua campanha.

"Perder faz parte do processo eleitoral. Por isso, reconhecer a soberania das urnas é essencial para qualquer cidadão democrata. Eu agradeço aos mais de vinte e dois mil votos confiados e também a todos aqueles que caminharam ao meu lado, trabalhando por nossa campanha. Aos eleitos, meus parabéns. Desejo sabedoria para conduzir os interesses do povo paulista e os rumos do Brasil", disse Sheherazade.

Mais cedo, a comunicadora havia publicado um vídeo registrado ainda em sua seção eleitoral. Na legenda da publicação, ela incentivou seus seguidores a irem votar. "Bora votar, meu povo!".







Patrimônio declarado de R$140 mil

No registro de candidatura, Rachel Sheherazade declarou R$ 140.293,01 em bens à Justiça Eleitoral. A jornalista informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possuir R$ 13.835,34 aplicados em ações na bolsa de valores, R$ 51.457,67 em investimentos em criptomoedas e um Mitsubishi Outlander blindado, ano 2014/2015, avaliado em R$ 75 mil.

Carreira

Formada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Rachel Sheherazade iniciou a carreira como servidora do Tribunal de Justiça da Paraíba em 1994. Posteriormente, ela trabalhou como correspondente da TV Justiça no estado.

No início dos anos 2000, ela migrou para a televisão, trabalhando na TV Correio, afiliada da Record. Meses depois, foi convidada para atuar como jornalista na TV Cabo Branco, afiliada da TV Globo no estado. Já em 2003, passou a apresentar o "Tambaú Notícias", da TV Tambaú, afiliada do SBT.

Em 2011, após viralizar por criticar o carnaval de João Pessoa, recebeu um convite de Silvio Santos para integrar a programação do SBT em São Paulo, onde passou a ser âncora do "SBT Brasil". O contrato com a emissora chegou ao fim em 2020 e gerou uma disputa judicial entre a jornalista e o canal fundado por Silvio Santos.

Em 2023, Rachel Sheherazade foi anunciada como participante do reality show "A Fazenda 15", da Record. Ela foi expulsa da atração após agredir Jenny Miranda no rosto.

Durante sua trajetória no jornalismo, Sheherazade também comandou as atrações "A Grande Conquista" e "Domingo Record", ambos na emissora de Edir macedo.