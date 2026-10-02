Divulgação Bianca Andrade relembra começo na Maré e fala sobre ascensão: “É difícil”





Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, completa 15 anos de trajetória na criação de conteúdo e relembra os caminhos que percorreu desde os primeiros vídeos gravados em um quarto rosa no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. De lá para cá, a influenciadora se tornou empresária e consolidou uma marca própria no mercado de beleza, além de construir uma relação duradoura com o público.

Ao falar sobre o início da carreira, Bianca destaca que a conexão com os seguidores surgiu antes mesmo de qualquer estratégia comercial. “Sempre fui eu mesma, sem personagem. Venho da favela, usava produto baratinho, dava dicas de gambiarra. Eu já criava ali uma comunidade de meninas que tinham a mesma realidade que eu”, afirmou a empresária em entrevista à Marie Claire.

Divulgação Boca Rosa





Da criadora à empresária

A transformação de Bianca em uma das principais referências da creator economy brasileira também trouxe novos desafios. Ao deixar de ser apenas uma criadora de conteúdo para comandar uma companhia independente com dezenas de colaboradores, ela passou a lidar diretamente com o peso de ter a própria imagem associada aos negócios.

“As pessoas cobram muito mais de um rosto do que de uma logo”, avaliou a empresária, que também participou do "Big Brother Brasil".

Mesmo após conquistar uma audiência milionária e ampliar sua atuação no mercado, Bianca afirma que não mede o próprio sucesso apenas pelos números. Para ela, manter uma relação verdadeira com quem a acompanha é parte fundamental de sua trajetória.

“Apesar de estar na internet há tanto tempo, ainda sinto que estou construindo minha história com meu público. Prefiro mil vezes ser relevante do que ser famosa e só ter número”, declarou.





15 anos de trajetória

Bianca também reconhece a dimensão da transformação vivida desde os primeiros vídeos até a posição que ocupa atualmente. Para a empresária, não foi apenas a ascensão social que representou um desafio, mas também a capacidade de permanecer relevante durante tantos anos em um mercado marcado por mudanças constantes.

“É difícil ascender socialmente como eu ascendi. Permanecer 15 anos em evidência é puxado. Muito disso devo à minha comunidade”, afirmou.

Atualmente, Bianca também está diante de um novo desafio na televisão. A empresária participa do "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo, ampliando mais uma vez sua atuação para além da internet e dos negócios.



