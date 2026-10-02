Reprodução/Instagram Laura Keller posa de biquíni e encanta seguidores.

Laura Keller, de 38 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (1) ao publicar uma sequência de fotos de biquíni. A atriz, conhecida por vencer a primeira temporada do reality show "Power Couple Brasil", da Record, exibiu as curvas em um dia de sol.

Nas imagens, Laura aparece posando em meio à natureza com um look que destacou o seu corpo sarado. Para a ocasião, a beldade elegeu um biquíni de alças fininhas, combinado com uma blusa branca e um boné preto.

Nos comentários da postagem, internautas exaltaram a beleza da famosa."Sem dúvidas, está na sua melhor fase", escreveu um. "Maravilhosa demais", disse outro. "Bendito seja o Petróleo do qual extraíram o Diesel, que abasteceu o caminhão que levou o concreto para construir o Hospital que essa Mulher nasceu!", disparou um seguidor mais ousado da atriz.

Laura Keller rebate críticas

Recentemente, Laura Keller usou as redes sociais para rebater comentários direcionados as pessoas que optam por divulgar imagens sensuais na web. A atriz, que também produz conteúdo para plataformas digitais, soltou o verbo e afirmou que a prática nada tem a ver com prostituição.

"Se a mulher posta foto sensual, não significa que ela é put*. Têm pessoas que postam frases sobre mente milionária e são tudo quebradas. Trago verdades", disparou.

Nos comentários da publicação, seguidores da atriz apoiaram a declaração."É exatamente isso, precisamos ser livres e não julgadas", declarou uma. "Estou contigo e não abro", complementou uma segunda. "Sensata demais", avaliou uma terceira.

Agressão ao ex-marido

Em janeiro deste ano, Laura Keller se envolveu em uma polêmica ao revelar que tinha agredido um ex-companheiro em legítima defesa . Na ocasião, a famosa afirmou que tomou a atitude após ter sido ameaçada pelo antigo namorado.

"Legítima defesa, mandei sair da minha casa e não saiu. Pedi várias vezes. Perdi a paciência. Ele estava me ameaçando", afirmou. "Estava na minha ioga na maior paz, tinha falado para ele sair que eu precisava respirar. Todo dia ele encontra um motivo para ser tóxico comigo. Eu tento", disse.

"Eu falei: 'vai embora, está na sua hora'. Eu estava aqui quieta. Agora, falou que vai na delegacia. Bati nele mesmo, antes ele do que eu. Não baixo a cabeça, não deito. Falou que vou me ferrar, que o mundo vai saber quem é a Laura Keller", ressaltou.

Em contrapartida, o ex-companheiro da artista declarou:"A única ferramenta do homem hoje em dia é o telefone, porque a gente não pode dar um soco porque nossa força é muito grande. A gente pega o celular e tenta se defender". Na época, ele garantiu que tomaria medidas legais contra a atriz. Desde então, novas informações sobre o caso não foram divulgadas.