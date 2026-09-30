Reprodução Instagram Giovana Cordeiro se manifesta após críticas por aparecer de biquíni em casa





Giovana Cordeiro, de 29 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (30) para rebater críticas após compartilhar um vídeo em que aparece reformando um móvel de biquíni. A atriz registrou o momento na terça-feira (29), enquanto aproveitava o dia ensolarado no Rio de Janeiro para fazer uma pintura em casa.

Diante dos comentários sobre a escolha da roupa, a artista afirmou que não pretende mudar seus hábitos para atender às expectativas de outras pessoas. “Vou falar uma coisa pra vocês: se acostumem, tá? Uns vão ficar felizes, outros não vão ficar muito. Todos vão julgar. Podem falar à vontade”, declarou.

A atriz também explicou que gosta de aproveitar o calor carioca usando biquíni, inclusive quando realiza tarefas domésticas. “O que me interessa é que, se estiver fazendo sol nesse Rio de Janeiro, eu vou estar de biquíni”, afirmou.





Giovana ainda ironizou os questionamentos sobre a necessidade de usar a peça durante a reforma do móvel. “Aí vocês querem dizer: ‘precisa fazer de biquíni?’ Precisa. Precisa, sim”, respondeu. Segundo ela, quando está em casa em dias de sol, costuma colocar o biquíni logo ao acordar e só troca de roupa quando precisa sair.

Giovana Cordeiro estará em nova série do Globoplay

No início de setembro, a atriz conversou com o iG durante o Rock in Rio e falou sobre os desafios de participar do “Dança dos Famosos”, quadro do programa de Luciano Huck. Na ocasião, ela também comentou sobre “Clube Hedonê”, novo thriller erótico do Globoplay, no qual será protagonista ao lado de Vitor Sampaio. A produção é baseada no livro “Mansão Hedonê”, da escritora Sue Hecker.







