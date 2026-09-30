Reprodução/Instagram/@carrascall/@evellinicomedes Jorge Carrascal e Evellin

As festas de Jorge Carrascal no Rio, com convidados aproveitando a noite e a solteirice do jogador, podem estar com os dias contados. E, desta vez, não tem nada a ver com disciplina ou desempenho em campo. O camisa 15 do Flamengo está apaixonado.

Conhecido como o “Neymar colombiano”, Carrascal voltou ao país para aproveitar alguns dias de folga. Só que, desta vez, não embarcou sozinho nem apenas na companhia dos amigos. O jogador viajou com seu affair, Evellin Nicocomedes, segundo o jornal Extra.

Os dois foram vistos juntos em um vídeo gravado por Ed Cabarcas, conhecido chef da gastronomia local. Ele recebeu Carrascal e Evellin em sua mansão, em Cartagena, onde preparou um verdadeiro banquete para o casal.

Quem é Evellin?

Natural de Belo Horizonte (MG), a jovem começou como modelo bem recentemente. Hoje ela trabalha em Lima, Peru, e faz parte de duas agências internacionais. Ela tem um filho de 5 anos e sempre está no Brasil quando tem um tempinho.

Antes de se encontrar com o amado, Evellin estava fotografando numa campanha na China. A forte interação entre os dois pode ser notada nas redes sociais e o relacionamento dos dois já está aí há algum tempo.

Quem é Jorge Carrascal?

Jorge Andrés Carrascal Guardo é um futebolista colombiano que atua como meio-campista do Flamengo. Revelado pelo Millonarios, passou ainda jovem por clubes da Espanha e da Ucrânia, antes de ganhar destaque no River Plate, da Argentina.

Depois, seguiu para o futebol russo, onde teve bom desempenho pelo CSKA Moscou e conquistou a Copa da Rússia. Na sequência, defendeu o Dínamo de Moscou. Pela Seleção Colombiana, disputou competições de base e marcou seu primeiro gol pela equipe principal na estreia, em 2022, contra a Coreia do Sul.



