Reprodução Instagram Velórios de Rick e Bruno Avelar acontecem nesta quinta-feira em SP e MG





Os familiares e amigos de Bruno Avelar e do cantor Rick, da dupla com Renner, se preparam para as últimas homenagens às vítimas do acidente de helicóptero ocorrido em Santa Catarina. As cerimônias serão realizadas nesta quinta-feira (24), em cidades diferentes.

O velório de Bruno Avelar acontecerá em Belo Horizonte, no Cemitério Parque da Colina, das 10h às 15h, e será aberto ao público. A informação foi divulgada por Lívia Avelar, esposa do empresário. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Bosque da Esperança, também na capital mineira, em uma cerimônia reservada a familiares e amigos próximos.

Despedida de Rick será reservada

Já o cantor Rick será velado em Sorocaba, no interior de São Paulo. A cerimônia será fechada ao público e destinada a familiares e pessoas previamente autorizadas. Segundo informações divulgadas pela assessoria do artista, a despedida acontecerá nesta quinta-feira (24). O sepultamento também será realizado na cidade.





Rick e Bruno estavam entre as cinco pessoas que morreram após a queda de um helicóptero em Urubici, na Serra Catarinense, na segunda-feira (21). Também morreram no acidente o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Após a localização da aeronave, os corpos foram retirados de uma área de difícil acesso e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Florianópolis, onde passaram pelos procedimentos de identificação antes da liberação para as famílias. As causas da queda são investigadas pelas autoridades.



