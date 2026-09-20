Reprodução/Instagram/@chicopinheiros Em tratamento de câncer, Chico Pinheiro "farma aura" em hospital.

O jornalista e apresentador Chico Pinheiro, de 73 anos encerrou o tratamento de quimioterapia contra um câncer de intestino. A última sessão foi filmada e publicada em seu perfil no Instagram na sexta-feira (18).

Chico demonstrou muita animação ao lado da equipe médica no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. Ele tocou o tradicional sino que marca o fim das sessões. O oncologista que o acompanhou durante esse processo, Dr. Fernando Maluf disse no vídeo que os exames do jornalista estão normais e não apresentam mais nenhuma evidência de câncer de intestino.

No vídeo, publicado nas redes sociais o jornalista aparece ao lado dos médicos e comemora a conclusão da última sessão, ou "última quimio" como diz no vídeo. Ele também escreveu na legenda: "O importante é ser 'paciente' e não desistir nunca. O que a vida quer da gente é coragem!"

Em um trecho do vídeo Chico falou sobre o aprendizado durante o tratamento: "Eu tenho uma experiência muito rica aqui. Eu acho que melhor do que curar a doença foi aprender"!

O tratamento foi concluído duas semanas após o jornalista ter divulgado um vídeo sobre a 11ª sessão de quimioterapia. Na ocasião, no dia 4 de setembro, Chico contou que passou por duas cirurgias e que faria quimioterapia por 12 semanas para tratar o câncer. Com o seu bom humor de sempre, Chico disse que estava perto de terminar o tratamento e que sairia do hospital pronto para "farmar aura".

Na última publicação, Chico aparece ao lado de outros profissionais do hospital que também o acompanharam durante o tratamento e agradece a todos da equipe. O vídeo mostra os médicos, enfermeiros e técnicos reunidos para comemorar o fim da quimioterapia.

O Diagnóstico

Em maio deste ano, Chico Pinheiro revelou que havia recebido o diagnóstico de câncer de intestino. Segundo informações divulgadas durante o tratamento, o tumor foi descoberto após uma colonoscopia.

Entre os procedimentos, o jornalista passou por uma cirurgia para eliminar a doença e, em seguida precisou fazer uma nova cirurgia devido a uma aderência intestinal. Após a recuperação, ele iniciou o tratamento complementar com 12 sessões de quimioterapia.

No vídeo divulgado nas redes sociais do jornalista, a equipe médica também destacou a importância da colonoscopia para a descoberta do câncer. O médico ressaltou que foi através de um exame de rotina que Chico pode começar o tratamento o quanto antes.

O jornalista também defendeu que a colonoscopia possa ser feita pelo SUS e que possa ser ampliado pelo Sistema público de saúde para que mais pessoas possam se cuidar e se prevenir de doenças como a que teve. O jornalista também aproveitou o momento para agradecer aos profissionais que o acompanharam durante as fases do tratamento e destacou o trabalho dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem.