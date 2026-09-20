Sheron Menezzes posa de biquíni e curte dia de sol
Instagram/Reprodução/@sheronmenezzes
Sheron Menezzes posa de biquíni e curte dia de sol

Sheron Menezzes aproveitou o sábado (19) de sol para desacelerar e curtir algumas horas de descanso ao ar livre.

A atriz compartilhou nas redes sociais um registro do momento em que aparece deitada em uma espreguiçadeira, usando biquíni e aproveitando a luz natural.

No vídeo, Sheron surge com os cabelos cacheados soltos e um sorriso discreto. O registro também mostra parte do ambiente, com um livro aberto ao lado da espreguiçadeira e sombras de plantas projetadas sobre o piso de madeira.

Para o momento de lazer, a atriz escolheu um biquíni de estampa abstrata em tons de rosa, vermelho e laranja. O conjunto tinha top triangular e calcinha com amarrações laterais e um colar delicado.

A trilha sonora escolhida para acompanhar a publicação tinha voz feminina e violão, com uma sonoridade próxima à MPB e à bossa nova. Entre os versos ouvidos no vídeo está: “Se parece com um bonsai tomando sol, uma pedra molhada recolhida, coisa de aquarela...”.

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