Instagram/Reprodução Luana Piovani alfineta Rico Melquíades após denúncia

Luana Piovani decidiu se manifestar sobre a polêmica envolvendo Rico Melquíades. Neste sábado (19), a atriz compartilhou nos stories um vídeo em que o influenciador se retrata após ser alvo de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho de Alagoas (MPT-AL).

Na publicação, Rico reconhece a responsabilidade de quem ocupa posição de influência e menciona as regras que envolvem as relações de trabalho e o processo eleitoral.

“Na condição de influenciador, tenho plena consciência da minha responsabilidade com o público e do meu compromisso com as leis trabalhistas e eleitorais. Quero vir a público pedir desculpas a todos os brasileiros e trabalhadores. Nenhum funcionário deve sofrer qualquer tipo de coação”, declarou.

Ao republicar a gravação, Luana acrescentou uma provocação direcionada ao influenciador.

“Demônio da mandíbula hialurônica”, escreveu a atriz.

A crítica aconteceu em meio à repercussão de um vídeo publicado anteriormente por Rico, no qual ele questionava funcionárias domésticas sobre suas preferências políticas. O episódio levou o MPT-AL a ingressar com uma ação na 11ª Vara do Trabalho de Maceió.

Ação pede R$ 5 milhões

Segundo o MPT-AL, a ação civil pública pede R$ 5 milhões por danos morais coletivos e o cumprimento de 18 obrigações. O órgão afirma que Rico teria praticado assédio eleitoral, além de expor dados pessoais das trabalhadoras e adotar condutas discriminatórias relacionadas às convicções políticas delas.

Entre as medidas solicitadas estão a garantia de que os funcionários possam exercer o voto livremente nos dois turnos, sem ameaças ou descontos, além da proibição de exigências de alinhamento partidário ou participação em atos de campanha.

O MPT também pede que eventuais publicações com informações íntimas, humilhações ou exigências ideológicas relacionadas às trabalhadoras sejam retiradas das redes sociais após eventual determinação judicial. O processo ainda aguarda decisão sobre o pedido de tutela de urgência.

Rico responde à atriz

Instagram/Reprodução Luana Piovani alfineta Rico Melquíades

Depois da publicação de Luana, Rico também se manifestou nas redes sociais. Em uma carta aberta, o influenciador rebateu a crítica e afirmou que a atriz não conheceria sua relação com as funcionárias.

“Você não conhece minha casa, minha família e minha relação com essas mulheres. Uma coisa é criticar minha atitude, outra é partir para ataque pessoal, sendo assim bora baixar o nível”, escreveu.

Na sequência, Rico também fez críticas pessoais à atriz. A troca de declarações ocorreu enquanto o caso envolvendo suas funcionárias seguia sob análise das autoridades.