Reprodução O casal são pais de Uri, de 4 anos

A rotina de trabalho levou Letícia Colin e Michel Melamed a encontrarem uma forma diferente de conduzir a vida a dois.

Após retomarem o casamento, os dois decidiram manter residências separadas, preservando a individualidade em meio aos compromissos profissionais.

Em entrevista à Revista Quem, a atriz explicou que a escolha está relacionada à intensidade da carreira de ambos. Enquanto Letícia está envolvida com as gravações de Quem Ama Cuida, Michel concilia trabalhos como ator, diretor e dramaturgo.

“Tem vezes que a saudade aperta. Ainda mais gravando muito e Michel também com os projetos dele. Ele é dramaturgo, ele é ator, ele dirige, então são dois mundos intensos para conviverem assim”, afirmou.

Segundo Letícia, o formato também passou a fazer parte da rotina do filho do casal, Uri, de 6 anos. A atriz conta que a família conseguiu se adaptar à nova configuração e vê a experiência como uma oportunidade de respeitar as necessidades individuais.

“A gente está lidando bem com isso e Uri está muito adaptado também. Eu acho que a vida pede movimento, pede resiliência, sabedoria para a gente se adaptar, para a gente se conhecer e para a gente levar a vida que a gente pode levar, real, concreta”, declarou.

A atriz e o diretor haviam passado por uma separação antes de retomarem o relacionamento. Agora, segundo Letícia, a distância entre as casas não representa um afastamento afetivo, mas uma maneira encontrada pelo casal para conciliar a vida pessoal com as exigências da carreira.