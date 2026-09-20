Reprodução: Acadêmicos do Grande Rio / Foto: Rafael Arantes Anitta com a coroa de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio

A cantora Anitta foi oficialmente coroada rainha da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, neste sábado (20). Ao chegar na quadra de Duque de Caxias, Região da Baixada Fluminense, a comunidade vibrou intensamente. A expectativa para esse momento foi intensa da parte de muitos membros da Grande Rio.

Em entrevista a cantora Wic Tavares, no canal Rio Carnaval, a Anitta demonstrou estar muito emocionada com esse momento e com a enorme quantidade de pessoas de diferentes lugares que foram assistir a coroação e a disputa de samba enredo.

"Gente, eu fiquei muito feliz e muito emocionada, acordei ansiosíssima tanto que não dormi direito nem de antes de ontem para ontem e de ontem para hoje. Nossa eu fiquei nervosa. Eu queria que acontecesse logo. Porque é um sonho desde pequena muito feliz. Eu tô conseguindo realizar agora nesse momento da minha carreira. É tão especial de ver a quadra tão cheia. Tão feliz! É uma preocupação minha desde sempre né. Eu tava, desde sempre, preocupada com isso, em aceitar né?" Afirmou a cantora para o Mestre de bateria, Fafá.

A repercussão da chegada ao posto de rainha

Anitta também revelou que ficou muito preocupada com a repercussão de sua estreia como rainha de bateria na escola e com o que os integrantes da bateria e a comunidade sentiriam com a presença dela a frente do cargo:

"Era uma coisa que eu perguntava pra ele o tempo inteiro. Eu só vou aceitar essa coisa se você achar que pouco vai ficar feliz. O povo da bateria tá feliz? O povo tá gostando? Se não tiver?... Aí ele dizia: não tá tranquilo confia em mim. Vai dá tudo certo! E eu falei, então vamos lá que é um sonho mas também tem que ser bom pra todo mundo né não é só pra mim tem que ser bom pra todos" afrmou a cantora.

A apresentadora Wic Tavares também comentou sobre o momento do novo álbum e turnê 'Equilíbrium I e II' que a cantora está trabalhando e que têm a ver com o enredo da escola que vai falar sobre ancestralidade. O mestre Fafá também falou sobre o momento:

"Ela é uma pessoa fantástica, uma energia fantástica. Eu tava falando isso com ela que a escola estava precisando. Ela viu isso na quarta-feira o quanto a galera tava feliz. Ela sempre me perguntava: Será que a galera vai ficar feliz? A gente fez aniversário na quarta-feira e ela viu o tamanho da felicidade da galera da bateria dela. Então, eu tenho certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso e muito duradoura né" afirmou o mestre Fafá dando a entender que a cantora ficará mais de um carnaval a frente da bateria.

Quanto tempo ela ficará como rainha da Grande Rio?

Nesse momento, Anitta riu e ficou constrangida mas explicou a situação:

"No dia em que a gente se conheceu fomos gravar o vídeo eu falei, olha, saibam que se um dia vocês acharem que tem outra pessoa que combina mais se vocês querem mais, gente eu vou sair da maior tranquilidade, no maior amor e na maior gratidão porque, como eu disse né, isso aqui é um sonho. Desde pequenininha eu queria, mas, quem importa mesmo, o protagonismo é da galera que tá tocando, é da galera da comunidade. Então, pra mim eles têm que tá gostando. Eu sou só eu aqui na minha vaidade. Que delícia. Eu quero isso? Não! A galera tem que tá afim. Então, ele, pra mim, vai ser o termômetro. Eu vou olhar pra ele e falar: A galera ainda tá afim? Se não, me avisa que eu vou saindo de fininho. Mas não por desdenhar. Mas, por saber a importância pra mim. Quando a gente cresce nesse meio, a gente sabe que tem muita importância. Por trás, pela escola de samba. Ela foi criada pra mudar a sociedade, pra mudar. É um ato político. É um ato da sociedade pela luta por direitos. Quantas vezes os enredos trouxeram mudanças políticas no país? Então, isso são coisas que a gente tem que estar sempre prestando atenção e sempre ligado em fazer parte para somar e trazer ali é importante de fato na escola a gente tem que trazer isso e não o contrário. Para mim isso é mais importante de tudo."

Durante a entrevista, Anitta também lembrou que há muitos anos não canta em Duque de Caxias. Ela lembrou dos anos que cantou na Furacão 2000:

"Também tem o fato de que tem muito tempo que eu não canto em Caxias. Tem muitos anos que i cantei aqui na quadra. Muitos anos atrás! Mas eu fazia muito show aqui quando eu era da furaco 2000. O Rômulo Costa e a Priscila Nocetti estão aí também, Eu adorei. Achei uma surpresa muito legal! Então, no meu início eu cantava muito aqui em Caxias e tem muitos anos que eu não venho. Então vai ser bem legal."

Anitta também falou da performance que preparou antes da coroação e disse que misturaria o momento do seu álbum com o enredo da Grande Rio e demonstrou expectativas para coroação.

A apresentação e coroação

A performance começou muito similar ao início dos shows falando de suas origens, de seu pai, Mauro e de sua mãe, Miriam. A performance também reverenciou o òrisà de cabeça, Logunedé e, em seguida, o show começou. Anitta apresentou duas músicas e de depois foi apresentada a escola sob o enredo 'Fala Majeté! Sete chaves de Exu' que fez a escola campeã do carnaval carioca em 2022.

Durante a performance da coroação, Anitta lembrou de Eloína dos Leopardos, de 80 anos, que foi a primeira rainha de bateria da história do carnaval brasileiro. Eloína corou Anitta que foi ovacionada pela comunidade da Grande Rio. Em seguira ela sambou bastante. A escola gostou do que viu. O casal principal de mestre sala e porta bandeira entrou e Anitta reverenciou a bandeira da Grande Rio levando a comunidade a loucura.





Após dançar bastante, Anitta demonstrou muita emoção e agradeçeu a presença dos fãs e da comunidade. Ela ressaltou que a opinião da comunidade é o que mais importa para ele nesse momento:

A cantora disse que como uma menina que veio do subúrbio carioca, eu sempre sonhei em estar nesse lugar. Mas, eu só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui.

Anitta disse que perguntou a todos os integrantes da escola se a sua presença seria bom para a comunidade.

"Para mim, acima de qualquer fama, de qualquer coisa, o mais importante é o enredo, é o samba, as pessoas que trabalham aqui que fazem a bateria acontecer, os profissionais. Então, eu tô aqui com muita gratidão, com muita honra." disse Anitta.





Anitta também lembrou da presença de sua família e encerrou dizendo que, se o pessoal quiser que ela saia, ela sairá com muita gratidão. Mas do contrário, ela poderá ir ficando o quanto a comunidade quiser. Nesse momento, a comunidade foi ao delírio.

A cantora encerrou dizendo que, apesar de ser uma das compositoras de um dos sambas que vão para a disputa do enredo que representará a Grande Rio no próximo carnaval, ela deseja que o melhor samba vença a competição.

