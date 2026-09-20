Instagram/@soulvanessa_ Thiago Lacerda e Vanessa Lóes se separam após 25 anos juntos

Thiago Lacerda e Vanessa Lóes revelaram o fim do casamento após 25 anos juntos. Os dois começaram a namorar em 2001, oficializaram a união em 2007 e são pais de Gael, de 18 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12.

A informação foi confirmada pelo ator em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo (20). Thiago afirmou que o fim da relação aconteceu após um longo processo e descreveu o momento como delicado.

“A gente está separado. São 25 anos de uma vida. É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza. Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente”, revelou.

A vida familiar dos dois sempre foi mantida de maneira mais reservada. Vanessa está afastada das novelas há mais de dez anos, enquanto Thiago atualmente integra o elenco de Por Você, novela das 19h da TV Globo.

Além da vida pessoal, os dois também dividiram o trabalho na televisão. Em A Vida da Gente (2011), interpretaram Laura e Lúcio, um casal que havia namorado durante a faculdade e volta a se encontrar anos mais tarde.

Apesar da longa trajetória juntos, Thiago ressaltou que a separação ainda é recente e preferiu tratar o assunto de forma reservada.