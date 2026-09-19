Instagram/@loracarola Carolina Dieckmmann aparece tomando banho de sol em nova trend

Carolina Dieckmann, de 48 anos, entrou em uma nova trend que tomou conta das redes sociais neste sábado (19).

A atriz compartilhou registros em que aparece tomando sol e aproveitou a brincadeira para relembrar os dias mais quentes do ano.

A tendência convida os internautas a publicarem fotos que representem a saudade do verão. "Deposite aqui a sua saudade do verão", diz a proposta da brincadeira.

Ao compartilhar os cliques enquanto renovava o bronzeado, Carolina também entrou no clima e mostrou que já está na contagem regressiva para a próxima estação.

Reflexões sobre amor e relacionamentos

Recentemente, Carolina também repercutiu nas redes sociais após participar do podcast de Tati Bernardi e revelar que teve relações sexuais com apenas quatro homens ao longo da vida. A declaração gerou debates entre os internautas.

Ao comentar o assunto, a atriz explicou que sua escolha sempre esteve ligada à forma como enxerga os relacionamentos.

"Não queria ter transado com muita gente. Assim como há pessoas que querem fazer todo o sexo possível, e tudo bem. Tenho curiosidade no amor, o assunto da minha vida", afirmou.

Desabafo sobre a mãe

Recentemente, Carolina Dieckmmann também falou sobre uma experiência delicada de sua infância durante participação no "Saia Justa", do GNT. Na ocasião, a atriz relembrou o período em que viu a mãe enfrentar problemas relacionados ao consumo de álcool.

O relato surgiu enquanto Carolina comentava o filme "(Des) Controle", no qual interpreta uma escritora que volta a beber após um longo período de sobriedade. A atriz contou que a história despertou lembranças pessoais e fez com que reconhecesse na personagem situações que havia presenciado em casa.

"Eu vi a minha mãe beber durante um período da vida dela. Quando eu fui chamada para fazer, eu falei: 'Eu já vi essa mulher. Eu sei quem é essa mulher'. Eu fui essa criança que entra no banco de trás do carro e não sabe se vai chegar, porque sabe que tem alguma coisa estranha com a sua mãe. Ela está falando de um jeito esquisito", afirmou.

"Eu curei muitas coisas"

Carolina explicou ainda que interpretar a personagem a ajudou a compreender melhor a experiência vivida pela mãe. Segundo a atriz, a maturidade permitiu que ela enxergasse a situação por uma perspectiva diferente daquela que tinha durante a infância.

"Eu curei muitas coisas, porque eu entendi ela como mulher, o que ela passou. Porque quando eu era pequena, quando aconteceu, você não entende muito. Você vê a sua mãe com um comportamento estranho, você não sabe por quê. E aí depois você vê ela deitada em uma cama sem conseguir levantar, você não sabe o que é", declarou.