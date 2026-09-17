Reprodução Stray Kids envia flores à família de fã que morreu antes de show

O Stray Kids enviou uma coroa de flores e uma carta manuscrita à família de Delfina Antonella González Plata, adolescente de 16 anos que morreu pouco antes de uma apresentação do grupo em Buenos Aires, na Argentina.

Delfina passou mal na fila de entrada do Hipódromo de San Isidro na segunda-feira (14). Ela recebeu atendimento no local e foi levada ao Hospital Central de San Isidro, mas não resistiu. A mãe da jovem compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira (16) imagens da homenagem enviada pelos integrantes.

Na mensagem, o grupo afirmou ter ficado profundamente abalado ao saber da morte de uma fã que havia ido ao local para vê-los. Os artistas também agradeceram pelo carinho que Delfina demonstrava pela música e pelas apresentações do Stray Kids.

A carta acompanhava uma coroa de flores. Ao publicar o registro, a mãe de Delfina escreveu que a filha não conseguiu assistir ao grupo, mas que os integrantes souberam da história dela e enviaram a homenagem.

Grupo fez minuto de silêncio

O Stray Kids tinha uma segunda apresentação marcada em Buenos Aires. Antes do início do espetáculo, a produção exibiu uma mensagem de pesar nos telões e pediu ao público um minuto de silêncio em memória da adolescente.

Segundo informações preliminares da autópsia divulgadas pela imprensa argentina, Delfina morreu por insuficiência cardíaca não traumática. A Justiça de San Isidro apura as circunstâncias da morte.

O grupo havia passado pelo Brasil poucos dias antes. O Stray Kids foi atração principal do Palco Mundo do Rock in Rio na sexta-feira (11), antes de seguir para a Argentina. O iG já havia destacado a participação do grupo na programação do festival.