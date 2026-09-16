Reprodução Instagram ‘Paraíso Perdido’: veja quem está no elenco da próxima novela do Globoplay







Com nomes conhecidos da televisão, artistas que estão estreando na dramaturgia e até personalidades que vêm de outras áreas, “Paraíso Perdido” será a próxima novela original do Globoplay. A produção é assinada por George Moura e Sergio Goldenberg e terá 40 capítulos, com direção artística de Joana Jabace. A história será ambientada no Rio de Janeiro dos dias atuais.

A trama é inspirada livremente em obras de Nelson Rodrigues e reúne elementos de “A Mulher sem Pecado”, “Bonitinha, mas Ordinária”, “Toda Nudez Será Castigada” e “Os Sete Gatinhos”. O enredo acompanha diferentes personagens e núcleos marcados por relações familiares, desejos, segredos e conflitos que se cruzam ao longo da história.

Alanis Guillen será Maria Cecília

Alanis Guillen será Maria Cecília, filha de Heitor Werneck (Alexandre Nero) e Lígia Werneck (Maeve Jinkings). A personagem mantém uma imagem de jovem recatada diante da família, mas esconde uma vida marcada por desejos e relações proibidas.

Maria Cecília se envolve com Peixoto (Eduardo Sterblitch), seu cunhado, e também passa a se relacionar com Edgar (Juan Paiva), por quem Ritinha (Larissa Bocchino) é apaixonada. A personagem será um dos principais pontos de ligação entre os diferentes conflitos da história.

Alexandre Nero vive o poderoso Heitor Werneck

Alexandre Nero interpretará Heitor Werneck, empresário conhecido como Rei do Ônibus. Ele é casado com Lígia e pai de Maria Cecília, Heitor Filho e Teresa.

Juliano Floss fará Heitor Werneck Filho, filho do personagem de Nero. O influenciador, que participou do "BBB 26", estreia na dramaturgia no papel e terá conflitos diretamente ligados ao pai. Os dois também terão uma rivalidade envolvendo Maria Cecília.

Maeve Jinkings completa o núcleo familiar como Lígia Werneck, enquanto Carol Garcia dará vida a Teresa Werneck. Eduardo Sterblitch interpretará Peixoto, personagem que mantém um relacionamento com Maria Cecília. A relação entre os dois faz parte de um dos principais conflitos da trama e coloca o personagem no centro dos segredos da família Werneck.

Juan Paiva entra no triângulo com Alanis Guillen

Juan Paiva será Edgar, homem por quem Maria Cecília desenvolve interesse. O personagem também se envolve com Ritinha, interpretada por Larissa Bocchino, formando um dos triângulos amorosos da novela.

Outros nomes do elenco

O elenco de “Paraíso Perdido” também reúne Júlio Andrade, que viverá Herculano; Hermila Guedes, como Geni; Enrique Díaz, no papel de Olegário; MC Cabelinho, como Guará; Thainá Duarte, como Joice; Clara Moneke, como Silene; Vilma Melo, como Ivete; Gabriel Chadan, como Lindoso; Maicon Rodrigues, como Fabinho; Ricardo Teodoro, como Alexandre; e Bruno Mazzeo, como Bordalo.

Clara Moneke viverá Silene, personagem ligada ao universo de “Os Sete Gatinhos”. Na trama, ela é uma jovem que mantém diante da família uma imagem de mulher casta, mas enfrenta uma situação que coloca essa fachada em xeque.

Também estão confirmados Carlos Francisco, Jussara Mathias, Any Gabrielly, João Vithor Oliveira, Lorenzo Mello, Murilo Ponzo, Mel Summers, Bernardo Lessa e Ana Bispo.

Reprodução Instagram Patrícia França





Patrícia França retorna à Globo

Um dos destaques da escalação é o retorno de Patrícia França à TV Globo. A atriz estava longe da emissora havia 11 anos e agora será Vanda em “Paraíso Perdido”. Seu último trabalho na Globo havia sido como a professora Delma em “Malhação Sonhos”.

Com as gravações previstas para começar em setembro, “Paraíso Perdido” tem lançamento planejado para o Globoplay em 2027. A novela terá inicialmente exibição na plataforma de streaming e faz parte da nova leva de produções originais de dramaturgia do serviço.



