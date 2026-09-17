Reprodução/Instagram Aos 76 anos, José Dumont continuará preso após decisão da Justiça





A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa de José Dumont, de 76 anos. O ator, que cumpre pena em regime fechado, continuará no sistema prisional. A solicitação havia sido baseada principalmente na idade e nas condições de saúde do artista.

Segundo informações da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, antes de analisar o pedido, a Justiça determinou que Dumont fosse submetido a uma avaliação médica oficial. O objetivo era verificar se o estado clínico do ator justificaria a mudança na forma de cumprimento da pena.

O laudo elaborado por um médico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) apontou que Dumont apresenta estado geral de saúde regular, além de estar lúcido e orientado. O documento também registra que ele recebe acompanhamento no ambulatório da unidade prisional.

De acordo com a avaliação, o ator tem diagnóstico de hipotireoidismo, hipertensão arterial e distúrbios do sono. Ele faz uso contínuo de medicamentos, entre eles a levotiroxina. Apesar das condições relatadas, a avaliação médica concluiu que não havia indicação clínica para a concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias.

Condenação

José Dumont cumpre pena de dez anos e quatro meses de reclusão após ser condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e posse de pornografia infantil. A sentença determinou o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado.

Com base no laudo médico oficial, a Justiça decidiu manter o ator no sistema prisional e rejeitou a solicitação feita pela defesa para que ele passasse a cumprir a pena em casa.



