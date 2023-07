Reprodução José Dumont

O ator José Dumont, de 70 anos, foi condenado por armazenar pornografia infantil, envolvendo vídeos de adolescentes e crianças. O artista já havia sido preso em flagrante no dia 15 de setembro de 2022. A justiça determinou que a pena fosse atenuada pela idade dele.

A juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decretou a condenação do ator José Dumont por armazenar vídeos pornográficos infanto-juvenis. As informações foram divulgadas na coluna de Ancelmo Gois, de O Globo.

A pena inicial proposta foi de 1 ano e dois meses, mas, devido à idade do ator de 70 anos, ela foi diminuída para 1 ano no regime semi aberto.

Em 2022, José Dumont foi preso preventivamente após ser investigado em um caso de estupro de vulnerável. Em setembro do mesmo ano, ele já havia sido preso em flagrante após encontrarem mais de 240 arquivos de pornografia infantil. Entretanto, ele foi solto por decisão judicial no Dia das Crianças.