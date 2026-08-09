Divulgação/BS Fotografias Lucas Morato

Hoje, quando um refrão se recusa a aparecer, Lucas Morato já consegue encerrar o trabalho. A música permanece aberta até o dia seguinte. Em casa, há um compromisso que não pode ser adiado: dar banho em Pedro Lucas, o primeiro filho dele, nascido há poucos meses. A paternidade não reduziu a vontade de cantar, compor ou fazer a carreira crescer. Trouxe outra medida para o tempo. O artista ainda quer trabalhar sem parar; o homem começou a escolher com mais cuidado onde estará e o que merece suas horas.

Essa tensão acompanha “Próxima Fase”, audiovisual com participações de Péricles, Thiaguinho, Ferrugem, Marília Tavares e Luccas Carlos. O trabalho reúne canções novas, revisita a primeira década da trajetória de Lucas e já foi levado para o repertório dos shows.

O clipe recém-lançado com o pai, Péricles, é um dos destaques do álbum. Você pode conferir clicando aqui.

O nome só apareceu quando o projeto estava pronto. O cantor havia ampliado a produção, chamado artistas que admira e assumido diretamente a condução da própria carreira. Ao olhar para o resultado, percebeu que a mudança não estava apenas nas músicas.

Confira a entrevista completa de Lucas Morato ao repórter Pedro Emerenciano, do iG, no YouTube.





Mais coragem para apostar

Lucas resume a passagem para essa nova etapa com uma frase curta: “O que mudou na ‘Próxima Fase’ é que eu apostei mais”.

A dimensão do audiovisual mostra onde essas fichas foram colocadas. Estão no palco, no repertório, nos convidados e na escolha de apresentar um trabalho capaz de sustentar os próximos anos da carreira. A chegada do filho deu força a decisões que, em outro momento, talvez fossem guardadas.

Eu me tornei pai recentemente, e isso acabou me dando mais ímpeto, mais coragem de apostar, inclusive cartas que eu esperaria para usar. Mas vi que era aquele momento, o momento exato de engrandecer o projeto.

O resultado procura reproduzir a energia que Lucas gosta de levar aos shows. Ele não queria apenas registrar músicas diante das câmeras, mas construir uma apresentação que tivesse a personalidade dele e pudesse continuar viva depois do lançamento.

Por isso, uma das primeiras decisões foi incorporar “Próxima Fase” ao palco. O audiovisual não ficaria restrito às plataformas digitais nem seria tratado como uma fotografia de uma noite. Passaria a orientar o repertório, a estética e a forma como Lucas deseja ser visto pelo público.

“A minha intenção sempre foi que isso virasse o meu show, a minha apresentação. A primeira coisa que fiz foi incorporar o projeto ao show”, disse.

Convidados também revelam o que Lucas escuta

A lista de participações percorre diferentes partes da formação musical de Lucas. Péricles, Thiaguinho e Ferrugem pertencem ao pagode que o acompanhou desde cedo. Também são intérpretes para os quais ele já contribuiu como compositor.

Divulgação/BS Fotografias Lucas Morato e Thiaguinho

Entre os convidados, Luccas Carlos representa uma escuta que vai além do pagode. Lucas Morato conta que costuma ouvir rap nas horas vagas e acompanha o trabalho do cantor. Marília Tavares, por sua vez, chamou a atenção dele nas redes sociais, antes de aceitar o convite para cantar no projeto.

Lucas acompanhou o crescimento da cantora sertaneja e decidiu levá-la para um território diferente. Não sabia se ela aceitaria viajar para cantar pagode ao lado dele. A resposta veio sem resistência.

Conheci a Marília na rede social cantando absurdamente bem e quis saber mais. A carreira dela foi se agigantando, e aí ousei chamar ela para vir de lonjão cantar comigo pagode. Ela aceitou de primeira. Deu supercerto. Sou fã, inclusive.

Mais do que reunir nomes conhecidos, o grupo forma uma espécie de mapa afetivo. São artistas que Lucas ouve, admira ou com quem já dividiu músicas mesmo sem estar no mesmo palco.

Essa proximidade, porém, não diminuiu o impacto da gravação.

Lucas cresceu vendo Péricles, pai dele, e Thiaguinho nos bastidores, em shows e em participações especiais. Conhecia a disciplina, os cuidados com figurino e a concentração exigida por grandes gravações. Naquela noite, viu o mesmo empenho direcionado ao trabalho que levava o próprio nome.

O gesto profissional dos convidados o tocou mais do que qualquer reverência pública.

Eu via o Thiaguinho e o meu pai participando de outros DVDs e via a seriedade, como eles se vestiam, como se importavam. Ver eles fazendo isso pelo meu trabalho foi uma das coisas com que mais me emocionei.

Em determinado momento, Lucas olhou para o público, para a equipe e para os artistas que haviam aceitado o chamado. A ficha caiu sem cerimônia.

“Falei: ‘Cara, é de verdade’. Não só que eu estava realizando um sonho, mas o quanto era sério para todo mundo o que estava acontecendo ali naquela noite.”

Músicas que encontram o próprio destino

Antes de consolidar um repertório como intérprete, Lucas já estava presente no pagode por meio das composições.

Thiaguinho, Ferrugem, Mumuzinho, Menos é Mais e Gamadinho estão entre os artistas que gravaram músicas escritas por ele. Algumas se tornaram conhecidas por um público que talvez ainda não associasse aquelas letras e melodias ao nome Lucas Morato.

Ele diz que não senta para compor pensando em quem receberá a canção. Escreve o que gostaria de cantar. Depois, a música encontra frestas, parceiros e oportunidades que não estavam previstas no momento da criação.

A gente não decide. A música escolhe o seu lugar.

Lucas não acredita que preservar uma boa composição para um projeto futuro seja sempre a melhor escolha. Caso uma faixa combine com outro artista e possa ser bem defendida, ele prefere deixá-la seguir.

Foi assim que ganhou reconhecimento como compositor sem abandonar a carreira de cantor. Em vez de tratar essas duas frentes como rivais, ele passou a enxergá-las como partes de uma mesma trajetória.

O sucesso de uma canção na voz de outra pessoa também não desperta arrependimento. Para Lucas, existe satisfação em participar da construção artística de cantores que admira.

A gratidão segue nos dois sentidos. O intérprete precisa da composição; o compositor precisa de uma voz que leve a música adiante.

Durante a gravação de “Próxima Fase”, Lucas viveu uma imagem que explica bem essa relação. Enquanto registrava o próprio audiovisual, outro artista gravava uma de suas músicas em outro palco.

“Eu estava em dois lugares ao mesmo tempo”, disse.

Um compositor que não quer tomar as músicas de volta

“Próxima Fase” poderia ser usado para recuperar grandes composições que fizeram sucesso com outros intérpretes. Lucas rejeitou esse caminho.

Ele não pretende “repatriar” as músicas nem sugerir que elas deveriam ter permanecido em sua voz. Prefere celebrar o alcance que conquistaram e reservar o novo trabalho para aquilo que construiu como cantor.

As regravações presentes no audiovisual vêm de outra parte da história. Lucas escolheu músicas lançadas por ele durante os primeiros dez anos de carreira. É uma maneira de preservar o que já existia, agora com outra sonoridade, outro palco e mais experiência.

Nos shows, os dois lados se encontram. Ele canta o repertório autoral e abre espaço para lembrar composições que o público aprendeu a reconhecer nas vozes de seus colegas.

Fico muito feliz quando posso unir o que crio como cantor e o que interpreto com uma partezinha do show falando daquilo que compus e que outras pessoas cantam. Acaba engrandecendo ainda mais a minha carreira.

Crescer sob a referência de Péricles

Ser filho de Péricles colocou Lucas perto da música quando ainda era criança. Trouxe aprendizado, acesso e uma referência dentro de casa. Também alimentou uma cobrança difícil de administrar.

Divulgação/BS Fotografias Lucas Morato e Péricles

As comparações feitas pelo público existiram, mas Lucas diz que a pressão mais forte veio dele mesmo. O pai já havia acumulado décadas de estrada quando o filho começou a tentar compreender o palco, a voz e os bastidores da profissão.

“Eu quis saber antes do tempo, antes da experiência, aquilo que ele já sabia com 30 anos na minha frente. Não era uma competição com ele, mas uma competição comigo mesmo”, afirmou.

A proximidade com um artista consagrado também criou a impressão de que algumas dificuldades talvez não devessem alcançá-lo. Lucas demorou a aceitar que o sobrenome não eliminaria erros, recusas ou escolhas ruins.

Hoje, ele fala desses tropeços sem tentar apagá-los. Foram eles que lhe deram segurança para discutir música e negócios com profissionais experientes.

“Sou muito grato aos erros que cometi e às coisas que aconteceram, porque me tornaram muito experiente. Hoje consigo conversar de igual para igual com pessoas que sabem muito sobre música e sobre business, porque trabalhei, construí, errei e aprendi bastante.”

O pai ficou nos bastidores até o trabalho terminar

Péricles participou da gravação de “Próxima Fase”. Lucas sabia que, por trás do convidado, estava um pai torcendo para que tudo desse certo.

Esse afeto não alterou o rigor da participação. Péricles chegou no horário, cuidou da produção e do figurino e tratou o compromisso com a mesma disciplina que dedicaria ao projeto de qualquer outro artista.

Do outro lado, a equipe de Lucas também se organizou para respeitar sua agenda e evitar desgaste desnecessário. O encontro familiar precisou esperar.

Ali na gravação tinha o pai, mas a gente comemorou isso depois de trabalhar.

A postura reforçou a percepção que o emocionara ao longo da noite: aquele não era um favor entre parentes. Eram dois artistas dividindo um trabalho que precisava estar à altura dos dois.

Todas as decisões passam por Lucas

O novo projeto coincide com outra mudança importante. Lucas passou a comandar oficialmente a própria carreira.

Divulgação/BS Fotografias Lucas Morato

A decisão não representa um rompimento brusco com a forma anterior de trabalhar. Ele sempre acompanhou negociações, opinou sobre lançamentos e se envolveu em diferentes partes da produção. A ansiedade e a curiosidade o impediam de ficar restrito ao microfone.

A diferença agora está na responsabilidade final.

“Hoje a gente só oficializou que o Lucas Morato vai cuidar da própria carreira. ‘Sozinho’ entre aspas, com muita gente competente do lado, mas fazendo com que todos os assuntos passem por mim”, explicou.

Lucas terá de equilibrar esse controle com uma rotina que se tornou mais disputada. O artista quer produzir mais e entregar resultados às pessoas que trabalham com ele. O homem começou a prestar atenção à saúde mental, ao corpo, aos amigos e à família.

Nem sempre essas duas partes concordam.

O artista quer trabalhar o tempo todo porque realmente quer trazer bons frutos para a família, não só para a minha, mas para a família de todo mundo que está trabalhando para essa ‘Próxima Fase’ acontecer. E o homem valoriza mais o tempo, o que acaba até chocando um pouco com o artista que quer trabalhar demais

Pedro Lucas ocupa o centro desse novo cálculo. O filho não afastou Lucas da música. Ensinou que nem toda insistência produz uma canção melhor e que algumas horas não voltam para uma segunda tentativa.