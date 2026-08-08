Reprodução das Redes Sociais Luciana Cardoso e Fausto Silva

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, atualizou o estado de saúde do jornalista e apresentador. Os últimos anos foram difíceis para Fausto que já passou por alguns transplantes e se recupera ao lado da família. Em uma entrevista dada ao pod cast, "PodChegar", Luciana afirmou que o marido está em uma fase muito positiva.

Atualmente, Faustão tem 76 anos e está um pouco afastado dos holofotes desde que saiu da TV Band, em 2023, por problemas de saúde. Ao ser questionada sobre a recuperação do apresentador e se o casal pretendia retomar as viagens, Luciana disse:

"Ele está muito bem, graças a deus. A parte de saúde, de funcionamento (dos órgãos), está tudo maravilhosos, nunca esteve tão melhor. Está super bem", disse ela.

Segundo a esposa de Fausto Silva, a meta agora é recuperar a massa muscular perdida ao longo dos tratamentos. Então, Fausto está fazendo sessões frequentes de reabilitação muscular para recuperar a força dos membros.

"Agora tem que recuperar o que perdeu durante todo esse processo, que foi muscular... A parte da nutrição está superbem. Tem a parte muscular. Para voltar a poder andar, fazer as coisas, ter mais autonomia no dia a dia de fazer suas coisas e tal, para aí sim poder viajar. Mas, quem sabe até o final do ano. Vamos ver", demonstrando positividade.





A última cirurgia

No mês de agosto de 2023, Fausto Silva realizou um transplante de coração. No início do ano seguinte, o apresentador foi submetido a um transplante de rim e, em seguida, também de fígado. No entanto, em agosto de 2025, Fausto Silva passou por um novo transplante renal.