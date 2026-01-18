Reprodução das Redes Sociais MC Vitória em apresentação de funk e na favela México 70

A cantora de funk MC Vitória viralizou nas redes sociais após gravar o videoclipe "Se Essa Rua". Mas Kamilly Vitória tem apenas 13 anos e é cria da favela México 70, localizada próxima ao bairro Vila Margarida, em São Vicente (SP), Baixada Santista.

A letra da música viral foi escrita pelo compositor Anderson Lourenço, conhecido como 2N. Ele compôs a letra exclusivamente para Vitória, logo após assistir a um vídeo em que ela aparece com a mãe. O videoclipe de "Se Essa Rua" já ultrapassou 245 mil visualizações em 10 dias e colocou a jovem como uma das apostas do funk paulista.

Nova geração

A jovem está chamando a atenção na cena musical do funk consciente. Apesar da pouca idade, MC Vitória é uma artista que transforma a realidade da periferia em que vive em arte. Suas letras refletem as dores, desafios e vitórias de uma pessoa que luta por respeito. Mas para a menina, a música também é um lugar de sonhos:

Para MC Vitória, "a música entrou na minha vida como um refúgio. Quero que minhas letras cheguem a outras meninas que, assim como eu, sonham em mudar a própria história. Se essa rua falou comigo, agora é minha vez de falar com o mundo”.

Fenômeno das redes sociais, possui mais de 723 mil seguidores e fãs que engajam e acompanham seu trabalho. Entre rimas e interações sinceras, MC Vitória s e tornou inspiração para jovens de várias favelas do Brasil. Sua conquista individual reafirma o funk como expressão social e cultural.

Reprodução das Redes Sociais MC Vitória em visita ao Rio de Janeiro





Quatro meses após viralizar na internet, MC Vitória já está colhendo os frutos de seu trabalho. Contratada pela maior produtora de música urbana da América Latina, a G R6, ela mudou para Praia Grande com os quatro irmãos e a mãe, com apoio do empresário Douglas.

O início de carreira não é fácil, mas ela tem recebido suporte estruturado. Sua mãe continua envolvida em projetos sociais, cozinhando para iniciativas que ajudam pessoas em situação de rua.





Os hits de maior sucesso da cantora são: “Se Essa Rua”, "Alpinista da Lama" e “Goteiras no Teto do Barraco vão Cessar”. Na internet, ela já foi elogiada pelo cantor de pagode Ferrugem. Ela gravou com MC Livinho recentemente uma música sobre o Papai Noel que nunca vai na favela, “Velhinho do Trenó”. Em 2026, MC sente que emplacará mais sucessos.