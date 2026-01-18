Instagram Eliana posa de maiô tomara que caia em férias no México com amigas

Eliana abriu álbum da viagem ao México ao lado de amigas neste sábado (17) nas redes sociais. A cidade escolhida por Eliana fica no noroeste do país norte-americano, com praia que e se destacam pelo mar cristalino, areia branquinha e diversas conchas. Para a ocasião, apostou em um maiô verde azulado e chapéu de praia para se proteger dos raios solares.

"La Paz no México. Que surpresa boa navegar no seu mar. Um lindo sábado pra todos nós!", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Os registros mostraram a loira aproveitando o dia ensolarado na companhia de duas amigas. A cidade de La Paz é conhecida pelas praias paradisíacas e águas cristalinas.

A apresentadora aparece relaxada nos registros publicados nas redes sociais durante o fim de semana. Eliana exibiu o corpo em forma ao posar de maiô em meio às paisagens naturais do destino mexicano.

Nos comentários, admiradores se derreteram com as fotos da viagem internacional da apresentadora. "Que delícia de viagem! Aproveite", escreveu uma das seguidoras. "Mar lindo combinando com seu maiô e os acessórios", observou outra fã nos comentários da publicação. "Você está linda e radiante", opinou uma usuária do Instagram ao elogiar a apresentadora.

Destino paradisíaco no noroeste do México

La Paz fica localizada no estado de Baja California Sur, no noroeste do México, às margens do Mar de Cortés. A cidade é conhecida por praias tranquilas, águas cristalinas e rica vida marinha que atrai turistas em busca de descanso. O destino oferece paisagens naturais preservadas e opções de passeios náuticos para os visitantes.

Não é a primeira vez

Na última quinta-feira (15), Eliana compartilhou registros das férias no país e relembrou a gravação do filme "Eliana em O Segredo dos Golfinhos", que ocorreu há 21 anos no país.

Nas imagens, Eliana posa ao lado do marido Adriano Ricco, de 46 anos, com quem está junto desde 2014 e casada desde 2019, e dos filhos Arthur, de 13 anos, fruto de seu casamento com João Marcelo Bôscoli, com quem foi casada de 2008 a 2024, e Manuela, de 8 anos, de seu casamento atual.

O filme "Eliana em O Segredo dos Golfinhos" foi gravado em 2004, na região da Riviera Maya, no litoral do Caribe Mexicano. A obra foi lançada em 2005.

A apresentadora atuou como protagonista e diretora do longa. Daniel Del Sarto interpretou o par romântico da loira na trama, onde o casal, acompanhado de um golfinho muito especial, enfrentou desafios lançados por um vilão responsável por acidentes ecológicos em todo o mundo.