Luiz Cantú Luiz Cantú

O Portal iG anuncia a chegada de Luiz Cantú ao time de colunistas. Em seu novo espaço, ele traz uma perspectiva única que integra ciência, comunicação e beleza. Doutor em Biologia, influenciador digital e consultor de desenvolvimento de produtos, Cantú chega com uma coluna dedicada a análises de tendências, reflexões sobre cuidados pessoais e conteúdos que combinam informação técnica e didática.

Nascido em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, Cantú construiu uma carreira plural: atua há 14 anos na ciência, dedicou mais de uma década à tradução para estúdios de dublagem e desenvolveu forte presença online – conquistou mais de 25 mil seguidores com sua abordagem acessível e educativa.





Sua paixão pela moda e beleza, cultivada desde a adolescência e explorada por meio da maquiagem drag, transformou-se em conteúdo, consultoria e parcerias estratégicas. Atualmente, ele é consultor de desenvolvimento e educação da Boca Rosa Beauty, marca com a qual lançou seu primeiro produto em 2025.

Em sua coluna no Portal iG, Cantú propõe um olhar técnico e acolhedor sobre o universo da beleza ao abordar tendências, produtos e cuidados de forma consciente, de forma a oferecer ao leitor um espaço de informação qualificada e reflexão sobre autocuidado.

"Estamos entusiasmados em receber Luiz Cantú no Portal iG. Sua trajetória vai inspirar nossos leitores e mostrar como informação, cuidado e estilo podem caminhar juntos”, finaliza o CEO do Portal iG, Thiago Feitosa.