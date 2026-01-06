Reprodução/Internet Série Estranho Amor ficou com 2,6 pontos e perdeu até para o Corujão

As primeiras estreias da Record em 2026 não surtiram efeito na audiência e frustraram a expectativa da emissora em melhorar o desempenho da faixa noturna. A novela turca Chamas do Destin o, escalada para repetir o êxito de Força de Mulher e Mãe, teve um desempenho discreto em seu primeiro capítulo e ficou atrás do Programa do Ratinho, do SBT, na disputa direta pelo público.

Na sequência, o seriado nacional Estranho Amor também não conseguiu se destacar, amargando a terceira colocação em sua faixa, além disso, a série (que já havia sido exibida na televisão por assinatura) teve menos ibope que o Corujão.

Não empolgaram

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, deixam claro que as duas estreias não mudaram o patamar da noite da

O primeiro capítulo de Chamas do Destino teve uma performance praticamente linear durante toda sua exibição, com 3,6 pontos de média e pico de 3,9 às 22h31. Estranho Amor, por sua vez, marcou 2,6 pontos de média, desempenho inferior ao obtido por vários episódios da franquia Chicago, que ocupava a faixa horária até o final do ano passado.