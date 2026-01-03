Reprodução da Redes Sociais Rosalía na feira de antiguidades da Praça XV, centro do Rio de Janeiro

A cantora Rosalía visitou a feira de antiguidades na Praça XV hoje à tarde. O local fica sempre cheio de moradores e turistas que gostam de comprar produtos seminovos e usados. Também há barracas que vendem comida.

Desde o dia 30, a cantora tem sido flagrada por fãs no Rio de Janeiro. Ela veio passar o réveillon na cidade e está aproveitando mais uns dias para conhecer vários bairros populares como Ipanema, Botafogo e o centro da cidade. A cantora já visitou Copacabana e até fez o passeio turístico pela Favela da Rocinha.







