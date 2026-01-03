Reprodução das Redes Sociais Atriz Luana Piovani

A atriz Luana Piovani publicou um vídeo nos stories do seu perfil do Instagram dizendo que está em choque após a ação do Exército Americano na Venezuela.

No vídeo, ela relata que estava indo se encontrar com as amigas e acabou de saber que Trump havia capturado Nicolás Maduro.

Luana Piovani reagiu em suas redes sociais com surpresa a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e xinga presidente.





Piovani demonstrou espanto diante das imagens das explosões e questionou:

“ Eu estou imaginando a cena do exército americano entrando na Venezuela e sequestrando o Madura. Que merda! Que confusão! Que filho da p###a esse Trump! Que desgraçado! Eu detesto o Maduro. Mas, vocÊ não vai na casa dos outros e mata o dono da casa. Ele não matou, mas é o que ele está querendo fazer, né?!” afirmou ela.

O que aconteceu na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelo Exército dos Estados Unidos na madrugada deste sábado (03). Explosões e bombardeios foram registrados em Caracas, capital venezuelana, e nas áreas dos estados de Miranda, Aragua e La Guaria.

Na manhã deste sábado, o presidente dos EUA, Donald Trump, se posicionou em sua rede social dizendo que o presidente Nicolás Maduro havia sido capturado junto com a sua esposa e que estavam sendo retirados do país.

vice-presidente da Venezuela , Delcy Rodriguez (PSUV) pediu uma prova de vida do casal durante um pronunciamento feito na TV estatal. Rodriguez destacou que Maduro a havia alertado sobre um possível ataque agressivo do Exército americano.



