Reprodução/Vicky Zamorsky Perry Bamonte se apresenta em Chula Vista, Califórnia, durante a turnê

Perry Bamonte, guitarrista e baixista do The Cure, morreu em sua casa durante o Natal, aos 65 anos, após uma breve doença, anunciou a banda britânica em seu site oficial, sem detalhar a causa exata do falecimento.

“Calmo, intenso, intuitivo, constante e imensamente criativo, ‘Teddy’ foi uma parte nobre e vital da história do The Cure”, declarou o grupo.

Bamonte passou a integrar oficialmente o The Cure em 1990, após anos colaborando com o grupo em funções técnicas. Como músico, tocou guitarra, baixo de seis cordas e teclados, participando dos álbuns Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) e The Cure (2004).

Ao longo de 14 anos, o músico realizou mais de 400 apresentações com a banda.

Após deixar o grupo em 2005, retornou brevemente em 2019 para a cerimônia de indução do The Cure ao Rock & Roll Hall of Fame. Já em 2022, foi reintegrado oficialmente e voltou aos palcos, participando de cerca de 90 shows até o último concerto em Londres, em 01 de novembro de 2024.

LEIA TAMBÉM: Lynyrd Skynyrd: banda de rock anuncia shows no Brasil em 2026

Passagens pelo Brasil

Perry Bamonte esteve presente em duas das quatro passagens do The Cure pelo Brasil.

A primeira ocorreu em janeiro de 1996, quando a banda veio ao país durante a turnê do álbum Wild Mood Swings. Na ocasião, o grupo se apresentou em São Paulo, no Estádio do Pacaembu, no dia 21, e no Rio de Janeiro, na Praça da Apoteose, no dia 26, como parte do festival Hollywood Rock, já com Bamonte como integrante oficial.

A segunda passagem com Bamonte ocorreu em 2023, após seu retorno à banda em 2022. Ele participou do show do The Cure no festival Primavera Sound São Paulo, realizado em 03 de dezembro, no Autódromo José Carlos Pace .

Nas outras duas vindas da banda ao país, o músico não fazia parte da formação. Em 1987, primeira apresentação do The Cure no Brasil, Bamonte ainda não atuava como integrante. Já em 2013, quando a banda voltou ao país, ele estava fora da formação.





A banda finalizou a nota com condolências à família de Bamonte, afirmando que ele “será profundamente lembrado e fará muita falta”.