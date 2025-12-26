Instagram Leonardo brinca com funcionária após Natal e cita: “Uma ressaca bruta”

O cantor Leonardo, de 62 anos, brincou com uma funcionária da mansão em Goiânia nesta sexta-feira (26). O sertanejo registrou o momento em vídeo e comentou, em tom de humor, o estado de Ludmila após a comemoração do Natal.

As imagens foram publicadas nas redes do artista e mostram Ludmila comendo miojo. Leonardo associa a cena a uma possível ressaca do dia anterior e conversa com a funcionária diante da câmera, arrancando risadas dos seguidores.

O sertanejo registrou o momento em vídeo e comentou, em tom de humor, o estado de Ludmila após a comemoração 🔗 Veja as notícias do Portal iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 Reprodução / Instagram @leonardo #PortaliG #Leonardo #CantorSertanejo #Ressaca #Humor pic.twitter.com/g0CW6r6aHw— iG (@iG) December 26, 2025

Durante o vídeo, Leonardo comenta o estado da funcionária com ironia. “Essa Ludmila não está muito boa, não. Ela chegou com uma tremedeira, olha o que ela está comendo! Sopa... O quê que foi, Ludmila? O Brasil quer saber...”, diz o cantor, em tom descontraído.

Ludmila responde na mesma linha e devolve a brincadeira ao patrão. “Fui ativar o ‘modo Leonardo’ e olha o que aconteceu comigo”, afirmou, aos risos, enquanto continuava a refeição.

Leonardo seguiu comentando a situação e reforçou o tom de piada. “Não tenho nada com isso. Hoje ela chegou aqui, foi tossir e caiu para trás. Fraqueza, Fraqueza... Uma ressaca bruta, menina”, completou o sertanejo, rindo.

Natal em família em Goiânia

O episódio aconteceu após a celebração de Natal do cantor. Leonardo passou a data ao lado da esposa, Poliana Rocha, dos filhos e dos netos, em Goiânia, com clima de confraternização e descontração.

Zé Felipe participou da celebração acompanhado da namorada, Ana Castela, além de familiares dela e dos filhos do cantor com Virginia Fonseca. A reunião teve brincadeiras, jogos e música.

Durante a confraternização, Leonardo recebeu presentes como uma galinha, pequis, uma toalha e um relógio, distribuídos em um bingo realizado durante a ceia. João Guilherme, filho caçula do artista, também participou do encontro.

Este foi o primeiro Natal em que as famílias de Zé Felipe e Ana Castela celebraram juntas desde o início do relacionamento do casal.