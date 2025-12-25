Reprodução/Instagram @anafelixmiranda1 / Divulgação Ana e Bruno

Anita Felix, mãe do cantor Bruno, que forma dupla com Marrone, morreu aos 81 anos nesta quinta-feira (25), no Natal. A informação foi confirmada pela equipe do artista à reportagem do iG Gente.

Segundo a assessoria, a causa da morte foi SARA (síndrome de angústia respiratória aguda). Trata-se de uma condição médica grave, caracterizada, principalmente, pelo início repentino de insuficiência respiratória e também pela redução dos níveis de oxigênio no sangue, o que é provocado pelo acúmulo de líquido nos pulmões.





"Com imenso pesar comunicamos o falecimento aos 81 anos de Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do Bruno – dupla com Marrone. Há algum tempo enfrentando problemas de saúde, ela veio falecer na madrugada do hoje, 25, de SARA (síndrome de angústia respiratória aguda)", diz a nota.

Informações relacionadas à cerimônia fúnebre não serão divulgadas, a pedido dos familiares, com o intuito de manter a discrição neste momento de luto.

"A família optou por não divulgar local e horário das homenagens finais, para que seja uma despedida íntima. Agradecemos o carinho de todos", finaliza.

Relembre

Conhecida pelos amigos mais próximos como Dona Anita, ela mantinha uma rotina discreta e afastada da vida pública. Em 2020, foi diagnosticada com Covid-19, episódio que levou o cantor a manifestar preocupação nas redes sociais, ao relatar que a recuperação só foi possível graças ao atendimento rápido que recebeu.

"Graças a Deus eu tive a condição de fazer isso por ela. Muita gente não tem condição, e acaba morrendo por falta de cuidado", afirmou ele à época, durante participação no "Encontro com Fátima Bernardes".



