O cantor e compositor João Gomes afirmou que precisou reduzir o consumo de álcool após perceber impactos no próprio bem-estar durante turnês. O artista conta que chegou a receber conselho da cantora Ivete Sangalo. As informações são do programa Roda Viva, da TV Cultura.

João Gomes contou que retomou o hábito de beber com frequência enquanto viajava para apresentações. Segundo ele, a sequência de shows contribuiu para o consumo contínuo de bebidas alcoólicas, o que o levou a refletir sobre limites.

O artista contou que a percepção mais clara sobre o problema veio após uma conversa com sua médica, já no início do ano, quando foi provocado a refletir sobre a frequência do consumo durante as turnês.

“Você não consegue ficar dez dias sem beber?”, questionou a médica, segundo o relato do artista. A partir disso, ele afirmou ter entendido que o hábito estava se tornando uma dependência.

“Rapaz, quer dizer que eu vou ser escravo de um negócio? Não posso ser escravo de nada não”, disse João Gomes.

Conselhos da família e de Ivete Sangalo

Além da orientação médica, o cantor disse que recebeu conselhos da mãe e da cantora Ivete Sangalo sobre a necessidade de cuidado com o álcool. Segundo ele, chegou a ficar um mês sem beber após uma conversa com Ivete, mas voltou ao consumo pouco tempo depois.

“Você acha que tem o controle. Só quando a médica me falou, bateu a real”, relatou.

O cantor afirmou que o álcool passou a ser uma resposta automática a diferentes estados emocionais. “Se eu estava feliz, eu ia beber... se eu estava preocupado, eu ia beber...”, disse.





O cantor mencionou ainda o período da pandemia e disse que a mãe tentou protegê-lo de ambientes em que o consumo era constante.

Ele destacou que a visibilidade da carreira artística torna esse tipo de processo mais intenso, já que suas escolhas e comportamentos estão sob observação permanente.