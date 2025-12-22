Reprodução/Divulgação Gabie Fernandes fala de transformações na carreira

O ano de 2025 foi de grandes transformações na trajetória de Gabie Fernandes, 30. Sem um contrato ainda definido com o canal no Youtube da DiaTV, a comunicadora e apresentadora, passou por um processo de transição profissional ao direcionar sua atuação para o universo da moda, incorporando o tema ao seu conteúdo nas redes e à sua narrativa profissional.

Um grande reflexo desse novo momento é o podcast “Rato Roeu a Roupa”, que ganhou força ao longo do ano e se firmou como um espaço de conversa sobre moda, comportamento e tendências com uma linguagem descontraída e democrática. A proposta do projeto é aproximar o assunto do dia a dia do público, rompendo com códigos tradicionais e trazendo reflexões de forma leve e acessível.

A nova fase aponta para um caminho de maior identidade da artista, que já foi modelo e atualmente também estuda design de moda. Para o Portal iG, Gabie compartilha os aprendizados ao realizar seu podcast: "O programa foi resultado de uma busca por conteúdos de moda que parecem realmente difíceis de encontrar, que não sejam só sobre consumo, e nem que entregam informação de moda de maneira muito formal, queríamos realmente um meio do caminho em que a gente pudesse trazer assuntos sérios em forma de entretenimento. O que me deixa muito feliz são comentários como "nossa, nunca imaginei que me interessaria por moda mas não paro de assistir/ouvir" é justamente o objetivo, mostrar como a moda não precisa ser algo distante e que pode ser divertido para qualquer pessoa", diz Gabie.

Nas Redes

Ela está a frente do Rato Roeu Reprodução/redes sociais Gabie é escritora, apresentadora, fashionista e muito mais Reprodução/redes sociais A artista compartilha suas transformações com seus seguidores Reprodução/redes sociais Apresentadora tem partilhado cliques nas redes Reprodução/redes sociais Estudante de moda, tem mergulhado cada vez mais no fashion bussines Reprodução/redes sociais

Apesar das mudanças na carreira e no conteúdo, Gabie mantém um forte impacto entre seu público jovem. Ela acumula mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram e consolidou sua imagem como figura influente no universo digital brasileiro, graças a sua capacidade de transformação e adaptação, que talvez seja um dos grandes motores que a conectam a sua audiência.

Da nostalgia de Depois das Onze para um novo ciclo que combina moda, escrita, reflexão sobre identidade e produção de conteúdo mais autoral, a artista se reinventa a cada momento. Ao mesmo tempo, ela lidou publicamente com o delicado processo do fim de uma amizade de longa data com Thalita Meneghim, sua parceira no que um dia já foi um dos maiores canais de humor do YouTube brasileiro, com mais de 3 milhões de inscritos, em 2013.

Gabie Fernandes em todas as plataformas

A partir desse sucesso, a artista expandiu sua atuação para diferentes formatos e plataformas, lançando o livro "23 Motivos Para Não Se Apaixonar", no qual reúne crônicas sobre amor, vulnerabilidade e autoconhecimento, e já revelou estar preparando um segundo material, mas desta vez voltado para moda.

Em sua fase atual, após a jornada de apresentadora do programa: "Engatilhadas", na Dia TV, nas redes sociais,combinacom projetos que unem o mundo fashion, suas narrativas pessoais e reflexões sobre amadurecimento, mantendo sempre uma comunicação sensível, honesta e próxima de seus seguidores.