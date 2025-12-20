Instagram/@pameladomingues Pamela Domingues se pronuncia sobre saída da TV Gazeta

Após a confirmação de sua demissão da TV Gazeta, anunciada nesta sexta-feira (19), a apresentadora Pamela Domingues se pronunciou sobre o encerramento de seu ciclo na emissora.

Em declaração enviada ao iG Gente, ela falou sobre a trajetória de quase 20 anos no canal e os próximos passos da carreira.

“A TV Gazeta foi a emissora onde atuei por quase 20 anos. Cheguei muito jovem, cresci no ar e me tornei comunicadora diante das câmeras”, afirmou.

Pamela também destacou a importância de ter comandado o programa Mulheres, classificando a experiência como um marco profissional.

"Apresentar o Mulheres foi um marco, um reconhecimento e uma grande

responsabilidade, sou grata por isso”, disse.

Na nota, a apresentadora comentou ainda sobre as mudanças internas promovidas pela emissora. Segundo ela, processos de reestruturação nem sempre consideram trajetória e entrega profissional.

“O fim do meu ciclo não foi uma surpresa. Sei que posso contribuir mais e vou canalizar esta energia em novos projetos”, declarou.

Pamela afirmou que seguirá próxima do público por meio das redes sociais e que continuará focada na Pijampam, marca de pijamas americanos lançada em outubro. “Em breve, novidades virão”, adiantou.

A saída da comunicadora faz parte de um processo de reformulação conduzido pela nova direção da TV Gazeta. A partir de 5 de janeiro de 2026, o programa Mulheres seguirá sob o comando exclusivo de Camila Galetti, sem substituta imediata para Pamela.

A demissão ocorre poucos dias após a confirmação da saída de Carol Minhoto, que deixará o comando do Você Bonita em janeiro de 2026. As mudanças integram um pacote de ajustes na grade, no elenco e nos custos da programação.

Em nota oficial, a TV Gazeta reconheceu o trabalho desenvolvido pela apresentadora ao longo dos anos.

“A emissora reconhece o talento e a dedicação demonstrados por Pamela ao longo dessa jornada, iniciada em 2006, desejando-lhe sucesso em seus futuros passos e desafios profissionais”, informou o canal.