Gazeta dispensa Pamela Domingues do "Mulheres"

A TV Gazeta anunciou nesta sexta-feira (19) a demissão da apresentadora Pamela Domingues. A decisão ocorre após a emissora optar por mudanças na grade e na condução do programa "Mulheres", que seguirá apenas com Camila Galetti a partir de janeiro de 2026. A saída integra um processo de reestruturação interna conduzido pela nova direção.

A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Flávio Ricco. Segundo o comunicado, Pamela Domingues deixa a Gazeta após quase duas décadas de atuação, período marcado por diferentes funções e crescimento profissional dentro da casa.

Pamela Domingues estava no "Mulheres" desde 2023, quando assumiu a apresentação após a saída de Regina Volpato. Antes disso, atuou como repórter do programa e também comandou o BestShop TV entre 2006 e 2010, logo no início da trajetória na emissora paulista.

A dispensa de Pamela ocorre poucos dias após a confirmação da saída de Carol Minhoto, que deixa o comando do "Você Bonita" em janeiro de 2026. As duas decisões fazem parte de um pacote de reformulações que visa rever formatos, elenco e custos da programação.

De acordo com a nota enviada pela TV Gazeta, não haverá substituta imediata para Pamela Domingues. “A partir de 5 de janeiro de 2026, o programa Mulheres seguirá sob o comando da apresentadora Camila Galetti”, informou a emissora.

No posicionamento, a TV Gazeta falou do trabalho desenvolvido ao longo dos anos. “A emissora reconhece o talento e a dedicação demonstrados por Pamela ao longo dessa jornada, iniciada em 2006, desejando-lhe sucesso em seus futuros passos e desafios profissionais”, diz a nota.

O iG Gente tentou contato com a apresentadora para comentar a saída da emissora, mas não recebeu um retorno até o momento. O canal segue aberto para eventuais pronunciamentos.