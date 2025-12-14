Reprodução / Redes Sociais Camila Queiroz e Klebber Toledo com a filha Clara

A atriz Camila Queiroz e o marido Klebber Toledo, anunciaram o nascimento de Clara, a primeira filha do casal, no sábado(13). A chegada da criança foi compartilhada em uma publicação que os dois fizeram juntos no Instagram.

As fotos são muito delicadas e aparentam terem sido feitas no hospital, logo após o parto. Na legenda da publicação, o casal revela que o nascimento foi no dia 12, na sexta-feira. Em seguida, relatam: “Um amor sem explicação, a mais forte emoção que já sentimos.”

Reprodução / Redes Sociais Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilharam momentos do nascimento da primeira filha.





A publicação gerou 3 milhões de likes e mais de 40 mil comentários. As atrizes Larissa Manoela, Rafa Kalimann, Maisa, Paolla Oliveira, Juliana Paiva, Giovana Ewbank e outras comentaram a publicação desejando saúde, bençãos e comemorando o nascimento da criança.







Saiba um pouco sobre a trajetória do casal:

Camila Queiroz e Klebber Toledo são apresentadores do reality show Casamento às Cegas Brasil, da Netflix. Os dois se conheceram durante as gravações da novela "Êta Mundo Bom", da Rede Globo, e começaram a namorar no mesmo ano. Os dois se casaram em 2018. Desde então, vêm compartilhando trabalhos juntos.